Ferry Bouman komt terug: seizoen 3 van Undercover met Frank Lammers vanaf september te zien

Beeld uit het tweede seizoen van Undercover met Frank Lammers en Rico Verhoeven (foto: NyklyN/Undercover). vergroot

Goed nieuws voor wie geen genoeg kan krijgen van de populaire Neflix-serie Undercover met Mierlonaar Frank Lammers in de hoofdrol. Vanaf september is het derde seizoen te bekijken. Dat maakte Tom Waes, een van de andere hoofdrolspelers, donderdag bekend tijdens RTL Boulevard.

Lammers kruipt al sinds 2018 voor Undercover in de huid van crimineel Ferry Bouman. Begin oktober liet Lammers via Instagram al weten dat de opnames voor Undercover 3 waren begonnen. Met een nieuw kapsel. “Nieuwe coupe, nieuwe serie”, vertelde Lammers in dat filmpje op Instagram.

Wachten op privacy instellingen...

'Kijken hoe Ferry Ferry is geworden'

De afgelopen seizoenen van Undercover op Netflix waren een groot succes. De streamingdienst maakte eind 2019 bekend dat het eerste seizoen van Undercover van alle series het populairst was onder de Nederlandse kijkers. Netflix-kijkers genoten massaal van de avonturen van Ferry Bouman, die een xtc-imperium runt vanaf een camping in het Belgische Lommel.

Daarom werd er al snel een tweede en een derde seizoen aangekondigd. Daarnaast komt er een film, 'Ferry', die draait om de beginjaren van de Brabantse crimineel. "Daarbij gaan we terug in de tijd", maakte Lammers al eerder bekend. "Kijken hoe Ferry Ferry is geworden.”

In de prijzen

De rol van de intimiderende Brabantse drugsbaron Ferry Bouman leverde Frank Lammers begin december twee prijzen op. Tijdens de Guidinc. Streaming Video Awards 2020 werd de Nederlands/Belgische hitserie Undercover gekroond tot beste serie. Daarnaast sleepte Lammers een award in de wacht voor zijn persoonlijke vertolking van Ferry Bouman.

In de categorie 'Favoriete koppel in een tv-serie' kwamen Ferry en Daniëlle Bouman als winnaar uit de bus. Daarmee versloegen Lammers en zijn collega Elise Schaap het duo Cam en Mitchell uit Modern Family, Donna en Harvey van Suits en Lucifer en Chloe uit de serie Lucifer.

Lammers kan dit wel verklaren. "We vormen een koppel van de straat, er zit veel herkenbaars in", liet hij weten in een reactie op de prijsuitreiking. "En Elise is heel knap, dat helpt natuurlijk ook mee."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.