20-jarige man opgepakt voor plunderen van Jumbo-supermarkt in Den Bosch

De politie heeft vrijdagochtend een twintigjarige man uit Den Bosch opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met anderen de Jumbo City aan de Visstraat heeft geplunderd. Hij wordt verdacht van diefstal en openlijke geweldpleging.

De man was al eerder aangehouden omdat hij de avondklok had overtreden. Daarvoor had hij een boete gekregen van 95 euro. Later is hij op videobeelden herkend als een van de plunderaars van de Jumbo City aan de Visstraat.