Stenengooier en onruststokers in de cel na avondklokrellen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie heeft woensdagavond meerdere raddraaiers opgepakt vanwege rellen in onze provincie. Een man van 19 is in Den Bosch aangehouden nadat hij een steen tegen een politiebus gooide. Ook werden mannen uit Oosterhout en Tilburg opgepakt omdat ze eerder een oproep deden om te gaan rellen.

Sandra Kagie & Raymond Merkx Geschreven door

Na de avondklokrellen van maandagavond waren agenten woensdagavond uit voorzorg aanwezig in Den Bosch. "Collega’s zagen tijdens een surveillance dat een jonge man een steen naar een politiebus gooide. De 19-jarige man uit Den Bosch is daarna door de collega’s aangehouden en meegenomen naar het bureau", zo liet de politie weten.

Ook een 35-jarige Tilburger is woensdagavond aangehouden. Hij riep in diverse chatgroepen op om mensen te laten samenkomen en gebouwen van onder andere gemeente en politie te vernielen.

Daarnaast werd nog een 17-jarige Oosterhouter in de kraag gevat. De jongen wordt verdacht van het delen van berichten op sociale media waarin werd opgeroepen tot het plegen van geweld en rellen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.