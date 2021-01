Bryans leven is weer net zo saai als vroeger: 'Maar nu heb ik vrienden om te bellen'

Bryan brengt opnieuw veel vrije tijd door online maar deze kan hij wel vrienden bellen om een persoonlijker gesprek te voeren. (Foto:Bryan Vreijsen) vergroot

"Ik maak moeilijk vrienden en ik voel me eenzaam" Dat vertelde Bryan Vreijsen (28) uit Tilburg toen hij vorig jaar Brabant Maatjes begon, een meldpunt voor eenzame jongeren. Inmiddels zijn we twee lockdowns verder en gaat het goed met Bryan. "Mijn voordeel is dat ik al gewend was aan een online leven. Ik heb er alleen vrienden bij gekregen die ik ook kan bellen."

Ook Bryan baalt ervan dat alles dichtzit en er een avondklok is. "Mijn leven voor corona en het meldpunt was nogal saai. Ik ging werken, kwam thuis, ging gamen en ging naar bed. Ik had online ook wel gesprekken met andere gamers maar dat blijft meestal vrij oppervlakkig."

Bryan merkt dat door de lockdown dit oude ritme een beetje terugkeert. "Ik heb er alleen afgelopen jaar wel vrienden bij gekregen die ik kan bellen maar met wie ik ook kan wandelen of een etentje thuis kan organiseren."

'Na een uur videobellen met tien man ben ik kapot.'

Doordat hij dit leven achter een computerscherm herkent, merkt hij ook wat de verschillen zijn. "Ik zit soms ook met tien man tegelijk te videobellen. Dat is heel intensief. Na een uur ben ik kapot. Je bent iedereen aan het volgen en eigenlijk wordt er helemaal niks gezegd. het gaat vaak nergens over.

Een middag wandelen geeft Bryan juist energie. "Zulke ontmoetingen gaan veel vloeiender. Het kost minder moeite en de gesprekken zijn persoonlijker en dieper." Nu met de tweede lockdown heeft Bryan het af en toe nog steeds lastig: "Maar ik leid nu het leven dat ik al had met als extra dat ik er een paar goede vrienden bij heb die me toch de nodige lucht geven. Ik ben een blijer mens dan eerst."

'Hoe gaat het nu echt met je?'

Of dit ook voor de meer dan 1000 leden van Brabant Maatjes geldt, weet hij niet. "Er zijn zeker nieuwe vriendschappen via dit platform geboren. Omdat we nu niet in groepsverband kunnen afspreken, hoor je ook minder de verhalen van anderen. We hebben actieve leden maar ook slapende leden die zelden iets van zich laten horen. Ik weet niet hoe het met die laatste gaat. Onlangs vroeg ik onze Facebookpagina: 'Hoe gaat het nu echt met je?' Ik kreeg 80 reacties en de strekking daarvan was dat het niet goed ging."

Bryan en zijn maatje Kim zorgen dat het platform Brabant Maatjes eenzame jongeren samenbrengt. (Foto : Bryan Vreijsen) vergroot

Ondanks alle beperkingen probeert Bryan met zijn maatje Kim Mathura toch dingen te organiseren. "Laatst hebben we een pubquiz gedaan. Of iemand zingt tijdens een livestream. Dit weekend bak ik samen met Kim cupcakes om eenzaamheid te bestrijden. Het geld dat we daarmee verdienen, kunnen we stoppen in prijsjes of online sprekers. Alles om de onderlinge betrokkenheid te verbeteren nu het nog moeilijker is om contact te maken."

