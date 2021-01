Coronanieuws: minister Hugo de Jonge moet zich in de Kamer verantwoorden voor vaccinatieprogramma

Minister Hugo de Jonge (foto: Omroep Brabant). vergroot

Minister Hugo de Jonge moet zich komende week in de Tweede Kamer verantwoorden omdat het vaccinatieprogramma niet lekker op gang komt.

08.00 - 'Vertrouwen beleggers weer bijna op niveau van voor de crisis'

Het vertrouwen van beleggers ligt bijna weer op het niveau van voor de crisis. Volgens de maandelijkse BeleggersBarometer van ING bereikte het vertrouwen het hoogste niveau sinds februari vorig jaar. Beleggers zijn onder andere positiever over hun financiële situatie en de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille. Als het gaat om de algehele economische situatie zijn beleggers volgens ING wat minder positief over de komende maanden.

07.00 - Trage vaccinatie, een GGD-datalek, steeds meer problemen voor minister De Jonge

Minister Hugo de Jonge moet zich komende week in de Tweede Kamer verantwoorden omdat het vaccinatieprogramma nog steeds niet lekker op gang komt. Nederland bungelt met Bulgarije onderaan in Europa. Daarnaast leidt het GGD-datalek tot kopzorgen. Twee GGD-callcentermedewerkers zijn gearresteerd op verdenking van handel in privégegevens van mensen die zijn getest.

06.11 - Reorganisatie voor deel musea niet aantrekkelijk om hoge kosten

Voor een deel van de Nederlandse musea is het helemaal niet aantrekkelijk om uit (corona)geldnood een deel van hun personeel te ontslaan. Voor musea die een zogeheten gemeente-cao hebben, is zo'n reorganisatie namelijk erg duur. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs musea, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Museumvereniging.

00.26 - Brussel past exporttoets vaccins aan na Ierse en Britse woede

De Europese Commissie past de exporttoets aan die zij voor coronavaccins invoert. De uitvoer van vaccins naar Noord-Ierland zal niet worden tegengehouden. Die bepaling maakte Ierland en het Verenigd Koninkrijk ongerust, omdat vrij verkeer tussen Ierland en Noord-Ierland hen heilig is. De commissie waarschuwt wel dat ze geen enkel middel uitsluit als het doorvoeren van vaccins naar bijvoorbeeld Noord-Ierland 'wordt misbruikt om de exporttoets te omzeilen'.

