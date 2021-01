Coronanieuws: Rode Kruis begint proef met quarantainecoaches

Thuiswerken in coronatijd (foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het Rode Kruis, de GGD en het ministerie van VWS beginnen maandag een pilot met zogenoemde quarantainecoaches.

De Zwitserse farmaceut Novartis kan 'substantiële doses' van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech leveren.

Minister Hugo de Jonge moet zich komende week in de Tweede Kamer verantwoorden omdat het vaccinatieprogramma niet lekker op gang komt.

13.46 - Rode Kruis begint proef met quarantainecoaches

Het Rode Kruis, de GGD en het ministerie van VWS beginnen maandag een pilot met zogenoemde quarantainecoaches. Deze coaches, hulpverleners die ook al bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek hebben gedaan, gaan mensen ondersteunen bij praktische of psychosociale problemen tijdens hun coronaquarantaine.

12.39 - Illegaal feest met 30 bezoekers in Terneuzen beëindigd

Agenten moesten vrijdagnacht weer een illegaal feest stilleggen. Dit keer in Terneuzen, in een bedrijfsgebouw. De feestgangers - zo'n dertig - waren tussen de 18 tot 39 jaar oud. Een van de bezoekers, een 27-jarige vrouw uit Terneuzen, werd vervelend en schopte een politieagent. Zij heeft de nacht in de cel doorgebracht.

12.21 - Novartis verwacht 'substantiële doses' coronavaccin te leveren

De Zwitserse farmaceut Novartis kan 'substantiële doses' van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech leveren. Novartis-topman Vas Narasimhan zegt ook groen licht van autoriteiten te verwachten voor het gebruik van productiefaciliteiten in het Zwitserse Stein. Novartis bevestigde vrijdag dat het een overeenkomst had getekend om de makers van het vaccin te helpen bij de productie, vanwege de sterke vraag naar het vaccin.

12.00 - Nederland krijgt veel meer vaccinatieplekken

Nu de vaccinatie van ouderen, verpleeghuismedewerkers en medisch personeel op gang komt, komen ook andere groepen aan de beurt om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Daarom verrijzen de komende weken tientallen nieuwe vaccinatielocaties in het hele land. Het aantal plekken waar geprikt wordt, moet worden uitgebreid van 26 naar 55. Veel nieuwe priklocaties komen in sporthallen. Zo wordt maandag onder meer een vaccinatiepost in sporthal sporthal De Braak in Helmond in gebruik genomen. Later komen er nog meer locaties.

10.42 - British Airways test digitaal gezondheidspaspoort

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways start begin februari met het gebruik van een digitaal gezondheidspaspoort dat reizigers op hun mobiele telefoon kunnen downloaden. De app, VeriFLY, controleert ingevoerde coronatestresultaten en bewaart deze en andere reisdocumenten. De vliegmaatschappij test de app op alle vluchten tussen Londen en de VS. Het bedrijf werkt hiervoor samen met de Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines.

08.31 - WHO-team spreekt met arts die coronavirus eerst meldde

Het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Nederlandse viroloog Marion Koopmans - dat in China onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus heeft gesproken met de arts die als eerste aan de bel trok over het coronavirus. De vrouw werkt in het provinciale ziekenhuis van Hubei, in Wuhan. Deze Zhang Jixian sloeg eind 2019 alarm na de behandeling van een ouder echtpaar.

08.00 - 'Vertrouwen beleggers weer bijna op niveau van voor de crisis'

Het vertrouwen van beleggers ligt bijna weer op het niveau van voor de crisis. Volgens de maandelijkse BeleggersBarometer van ING bereikte het vertrouwen het hoogste niveau sinds februari vorig jaar. Beleggers zijn onder andere positiever over hun financiële situatie en de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille. Als het gaat om de algehele economische situatie zijn beleggers volgens ING wat minder positief over de komende maanden.

07.00 - Trage vaccinatie, een GGD-datalek, steeds meer problemen voor minister De Jonge

Minister Hugo de Jonge moet zich komende week in de Tweede Kamer verantwoorden omdat het vaccinatieprogramma nog steeds niet lekker op gang komt. Nederland bungelt met Bulgarije onderaan in Europa. Daarnaast leidt het GGD-datalek tot kopzorgen. Twee GGD-callcentermedewerkers zijn gearresteerd op verdenking van handel in privégegevens van mensen die zijn getest.

Minister Hugo de Jonge (foto: Omroep Brabant). vergroot

06.11 - Reorganisatie voor deel musea niet aantrekkelijk om hoge kosten

Voor een deel van de Nederlandse musea is het helemaal niet aantrekkelijk om uit (corona)geldnood een deel van hun personeel te ontslaan. Voor musea die een zogeheten gemeente-cao hebben, is zo'n reorganisatie namelijk erg duur. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs musea, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Museumvereniging.

00.26 - Brussel past exporttoets vaccins aan na Ierse en Britse woede

De Europese Commissie past de exporttoets aan die zij voor coronavaccins invoert. De uitvoer van vaccins naar Noord-Ierland zal niet worden tegengehouden. Die bepaling maakte Ierland en het Verenigd Koninkrijk ongerust, omdat vrij verkeer tussen Ierland en Noord-Ierland hen heilig is. De commissie waarschuwt wel dat ze geen enkel middel uitsluit als het doorvoeren van vaccins naar bijvoorbeeld Noord-Ierland 'wordt misbruikt om de exporttoets te omzeilen'.

