College Eindhoven geraakt door reactie inwoners na rellen: 'Deze saamhorigheid is Eindhoven!'

Opruimwerkzaamheden na de rellen in Eindhoven (foto: Eva de Schipper).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is geraakt door de kracht van de inwoners en het karakter dat zij deze week toonden nadat relschoppers zondag diverse verwoestingen in de stad aanrichtten. "Ongeloof en verdriet maakten plaats voor liefde, steun en daadkracht." In een paginagrote advertentie in de krant worden de inwoners uitgebreid bedankt.

"Jong en oud die met een bezem klaarstonden om Ergon te helpen bij het opruimen van de rotzooi van een ander, talloze acties en initiatieven voor getroffen ondernemers, mensen die de politie overlaadden met lekkernijen om hen te bedanken, inwoners en ondernemers die opstonden voor hun stad en elkaar steunen... Deze saamhorigheid is Eindhoven. Dit is de stad waarop we trots zijn", schrijft het college. "We zetten samen de schouders eronder. We laten zien hoe sterk we als stad en samenleving zijn."

'Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven'

Het college zegt de zorgen en ongerustheid van de inwoners te begrijpen. "De impact op jullie families, jullie bedrijven en ons allemaal is groot. En dit in een tijd waarin velen het al zwaar hebben vanwege de coronacrisis. Weet dat we er voor jullie zijn en jullie steunen." Het criminele gedrag van de relschoppers blijft volgens het stadsbestuur 'niet zonder gevolgen'.

"Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven over hoe we alle gevoelens van onmacht die bij deze tijd horen de baas kunnen blijven", vraagt het college. "Laten we samen de rust terugbrengen in ons Eindhoven, de stad waarvoor ons hart klopt."

