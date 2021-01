Man met drugs op kan niet meer op z'n benen staan en slaapt met kompaan op het politiebureau

Twee mannen hebben een zware nacht achter de rug. Ze moesten die in een politiebureau in Den Bosch doorbrengen. “Voor hun eigen veiligheid”, aldus wijkagent Marc de Wit.

“Een van hen had, afgaande op zijn gedrag, ghb gebruikt. Die kon niet meer op zijn benen staan. We hebben ze voor hun eigen veiligheid meegenomen, want we konden ze zo niet laten gaan”, aldus De Wit.