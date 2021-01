Coronanieuws: basisscholen en opvang vanaf 8 februari weer open

Foto: Erald van der Aa vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3714 mensen positief getest op het coronavirus.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen, vijf coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur.

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag weer over de aanpak van de coronacrisis, bovenaan de agenda staat het primair onderwijs.

19.50 - Zes meldingen van 'heftige allergische reacties' coronavaccins

Tot nu toe zijn er zes meldingen geweest van mensen met "heftige allergische reacties" door coronavaccins, zegt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb.

"Dat is meer dan we gezien hebben bij vaccins tot nu toe. Normaal zou je één op de miljoen verwachten bij vaccins, nu zijn het er enkele op de enkele honderdduizenden. Dat is nog steeds heel weinig maar wel meer dan je zou verwachten", aldus Kant in het Het Grootste Coronaspreekuur van SBS6.

De exacte medische klachten en de oorzaak van de bijwerkingen zijn nog niet bekend. "Het kan zijn dat er iets specifieks in het vaccin zit, dat gaan ze nog allemaal uitzoeken", zegt de Lareb-voorzitter.

19.15 - Duizenden leraren: eerst vaccinatie, dan pas voor de klas

Een petitie om het basisonderwijs pas te heropenen nadat het onderwijspersoneel is gevaccineerd is zondag al bijna 5900 keer ondertekend. "Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie", stellen de onderwijzers.

Ook stellen ze dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. "Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen", aldus de leraren. Op sociale media uiten leraren hun zorgen over de plannen om basisscholen op 8 februari te heropenen. Ook onderwijsbond CNV trok hierover aan de bel.

18.45 - Slob: basisscholen en opvang vanaf 8 februari open

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf maandag 8 februari weer open. Dat hebben onderwijsminister Arie Slob en minister Wouter Koolmees (Kinderopvang) gezegd na corona-overleg op het Catshuis. Wel zal er in het onderwijs gewerkt worden met sneltesten, meldt Slob.

Het deskundigenteam OMT heeft gezegd dat het verantwoord is om kinderen weer fysiek naar school te laten gaan, benadrukt de onderwijsminister. Wel begrijpt hij de zorgen van leraren en ouders. Daarom is het volgens Slob belangrijk dat het heropenen van de basisscholen zorgvuldig gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet.

Hoewel de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat ouders thuis blijven werken als dat kan, benadrukte Koolmees tijdens een persmoment op het Catshuis. Zondag overlegden betrokken ministers in de ambtswoning van de premier over de scholen maar ook andere maatregelen, zoals de avondklok.

Ook speciaal onderwijs kan weer fysiek gegeven worden, maar middelbare scholen kunnen volgende week nog niet open, zegt Slob. Over verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen krijgt het kabinet nog aanvullende informatie. De buitenschoolse opvang blijft voorlopig ook nog dicht, behalve de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

17.40 - CNV ziet heropenen basisscholen niet zitten

Het heropen van basisscholen leidt tot chaos, zonder een concrete veiligheidsaanpak voor personeel, stelt CNV Onderwijs. De vakbond dringt aan op harde en concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen zoals testen, beschermingsmiddelen en vaccinaties, vóórdat het primair onderwijs weer heropend wordt.

"Zo niet dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is", reageert CNV op een uitgelekt advies van het Outbreak Management Team (OMT). De regering wil de basisscholen in de week van 8 februari weer openen. Op het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag onder andere hierover.

"Hoewel het er niet op lijkt dat de pandemie in een rustiger vaarwater is gekomen, worden de nadelen van fysiek gesloten basisonderwijs te groot geacht. We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder docenten toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd", aldus onderwijsbond CNV.

17.30 - Miljoenste coronageval van Nederland komt in zicht

Als twintigste land in de wereld bereikt Nederland de grens van een miljoen vastgestelde coronabesmettingen. Waarschijnlijk wordt die barrière binnen een week doorbroken, net iets minder dan een jaar na het eerste coronageval. De teller staat zondag op 978.557 bevestigde besmettingen, op dag 340 van de uitbraak in Nederland.

Hoeveel mensen werkelijk het coronavirus hebben opgelopen, is niet bekend. In de eerste golf afgelopen voorjaar werd lang niet iedereen getest, In de tweede golf lukte het niet iedereen om een testafspraak te maken. Bovendien heeft niet iedereen klachten gekregen. Een onbekend aantal Nederlanders is genezen van het virus of eraan overleden zonder ooit positief te zijn getest.

16.29 - Man opgepakt voor plunderen Primera

Een 19-jarige man uit Den Bosch is vrijdagavond aangehouden voor het plunderen van de Primera tijdens de grootschalige rellen in zijn woonplaats maandagavond. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Bosschenaar zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tot nu toe zijn er tientallen relschoppers gearresteerd voor de rellen. De meesten zijn tieners en twintigers.

15.48 - Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2219 patiënten met het coronavirus opgenomen. Dat zijn er 21 minder dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 646 op de intensive care. Dat zijn er 6 meer ten opzichte van zaterdag.

Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten de afgelopen 24 uur met 27 af tot 1573. Er liggen al een aantal dagen geen Nederlandse coronapatiënten meer op de intensive care in Duitse ziekenhuizen. Volgens het LCPS is de verwachting dat deze lichte dalende trend doorzet. "Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse Covid-variant veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen", waarschuwt het LCPS in een toelichting.

15.30 - RIVM: 3714 nieuwe coronagevallen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3714 mensen positief getest op het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Dit is het laagste aantal in tijden. In de afgelopen zeven dagen zijn 29.887 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4270 positieve tests per 24 uur. Dat gemiddelde daalt al een tijdje. Het aantal sterfgevallen steeg met 40, tegen 88 zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die 24 uur zijn gestorven.

In de veiligheidsregio's Brabant-Zuidoost , Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant zijn in totaal 666 nieuwe besmettingen vastgesteld.

15.20 - Drukte in Loonse en Drunense Duinen

Het wordt zondagmiddag steeds drukker in natuurgebieden. De gemeente Heusden vraagt mensen daarom niet meer naar de Loonse en Drunense Duinen te komen voor een wandeling. Volgens de druktemeter is het nog 'gemiddeld' druk in het natuurgebied, maar "dat is niet het beeld van onze boa", aldus de gemeente. De parkeerplaatsen staan er vol.

15.03 - Het is nog rustig in Eindhoven, maar politie staat op scherp

Het is vooralsnog rustig in Eindhoven. Wel is er veel politie op de been. Politiebusjes, motoragenten en handhavers van de gemeente Eindhoven waren zondagochtend al te vinden in het centrum van de stad waar het vorige week zo misging. Het station werd ook al vroeg extra in de gaten gehouden. Eerder werden hier twee demonstraties aangekondigd voor deze zondag, maar burgemeester John Jorritsma besloot deze te verbieden.

Op een bord op het 18 Septemberplein staat de tekst: "Kom niet naar het centrum als dat niet nodig is. Samenkomsten in groepen is verboden." De hele stad Eindhoven is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat mensen bijvoorbeeld gefouilleerd mogen worden.

Rust op het 18 Septemberplein (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision) vergroot

14.59 - Burgmeester Jack Mikkers wil eigen rol bij avondklokrellen rustig beoordelen

"Ik vind het nog te vroeg om mezelf de vraag te stellen wat ik anders had kunnen doen", zegt de Bossche burgemeester Jack Mikkers over het late ingrijpen van de ME maandag tijdens de rellen in zijn stad. De burgervader was de eerste die zei dat de ME te laat was waardoor de plunderaars de vrije hand kregen. De politievakbond ANPV kaatste die kritiek terug door zich af te vragen wat de Bossche burgemeester anders had kunnen doen om de schade te beperken.

In talkshow KRAAK. van Omroep Brabant zei Mikkers dat het nog te vroeg is om te beoordelen of hij de veiligheid anders had moeten inschatten. "We hebben de hele dag overleg gehad en de veiligheid beoordeeld. De emotie over de rellen en het vandalisme is nog niet gezakt. Als ik wil reflecteren wat ik anders had kunnen doen, moet ik rust hebben. Anders leiden emoties de boventoon."

14.47 - Dertig arrestaties in Amsterdam

Op het Valeriusplein in Amsterdam zijn zondagmiddag dertig mensen aangehouden. Die zijn opgepakt vanwege "het risico op verstoring van de openbare orde", zo Twittert de Amsterdamse politie. Het Valeriusplein ligt in de buurt van het Museumplein. Uit vrees dat daar voor de derde zondag op rij rellen zouden plaatsvinden, heeft burgemeester Femke Halsema het Museumplein en de nabije omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

14.43 - Tilburgers aangehouden vanwege avondklokrellen

Maandag staat een 18-jarige Tilburger voor de rechter in vanwege opruiing. Afgelopen zaterdag werd een 24-jarige man ook al aangehouden, omdat hij een oproep tot rellen op sociale media deelde.

13.35 - Reisbranche probeert vakantieseizoen te redden

Nederlanders moeten binnen de coronabeperkingen vanaf dit voorjaar weer richting de Middellandse Zee kunnen vliegen. Dat vinden branchevereniging ANVR en grote reisorganisaties. Ze willen sneltests inzetten voordat mensen in het vliegtuig stappen. Dat laten ze weten aan De Telegraaf. "De combinatie van vaccinaties en verplichte testen bij vertrek en aankomst zijn de sleutel. Alleen zo kunnen we de corona-impasse doorbreken", zo zei de topman van ANVR.

12.48 - Noodbevel voor hele stad Apeldoorn

De burgemeester van Apeldoorn heeft voor de hele stad Apeldoorn zondag een noodbevel en aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren, meldt de gemeente. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd. Het noodbevel en gewijzigde aanwijzingsbesluit zijn een aanvulling op de noodverordening die eerder gold op het Zwitsalterrein, de Apeldoornse binnenstad en het gebied rond het NS-station. Op sociale media worden mensen namelijk opgeroepen om zondag als protest tegen de coronamaatregelen te gaan ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn.

12.32 - Helmonders gingen zaterdagavond naar Venray om te rellen, politie stuurt ze terug

De aangekondigde rellen in Venray zijn zaterdagavond voorkomen door grootschalige inzet van politie, mobiele eenheid en andere handhavers. Onder meer Helmonders en Rotterdammers waren naar Venray gekomen, maar werden door de politie terug naar huis gestuurd. Burgemeester Luc Winants had een noodverordening ingesteld en Venray tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Bij de invalswegen hielden politie en boa's 90 voertuigen staande en controleerden 270 mensen. Zo'n 80 mensen werden preventief gefouilleerd.

12.03 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het voorbije etmaal 24 nieuwe coronapatiënten opgenomen, vijftien minder dan een dag eerder. Dat maakte het ROAZ zondagmiddag rond twaalf uur bekend. In totaal liggen er 367 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vier minder dan zaterdag. De voorbije 24 uur zijn zestien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Een werd overgeplaatst en vijf overleden het voorbije etmaal.

11.54 - Drukte in Brabantse natuurgebieden verwacht

Vanwege het mooie weer is de verwachting dat het zondag druk wordt in de Brabantse natuurgebieden. VisitBrabant, Brabants Landschap en de gemeente Loon op Zand adviseren om de druktemeter goed in de gaten te houden. Ook is het aangeraden om met de fiets of te voet naar de wandelgebieden te gaan. Door de verwachte drukte is er waarschijnlijk te weinig plek voor alle auto's. Tot nu toe is het 'gemiddeld' druk in onder meer de Loonse en Drunense duinen, Kampina, de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Boswachterij Dorst en het Mastbos.

11.39 - Noodbevel afgekondigd voor hele stad Apeldoorn

Burgemeester Ton Heerts heeft voor de hele stad Apeldoorn zondag een noodbevel en zogenoemd aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd. Demonstranten willen hier onder het mom van 'samen koffiedrinken' protesteren tegen de coronamaatregelen.

11.10 - Italië: vaccin AstraZeneca alleen voor mensen onder de 55 jaar oud

Het Italiaanse geneesmiddelenbureau adviseert het coronavaccin van AstraZeneca alleen te gebruiken bij burgers die jonger zijn dan 55 jaar oud. Dit omdat er nog enige onduidelijkheid is over hoe effectief dit middel precies is bij ouderen. Die moeten daarom de andere vaccins krijgen die al zijn goedgekeurd. Een Duits vaccinatiecomité adviseerde afgelopen week alleen mensen die jonger zijn dan 65 in te enten met het middel van AstraZeneca.

10.51 - Politie grijpt ook in bij lockdownfeest in Apeldoorn

Niet alleen in Boekel, ook in Apeldoorn moest de politie zaterdagnacht een illegaal feest beëindigen. Dit feest vond plaats in een loods. Bijna veertig mensen kregen hier een bekeuring. Agenten gingen af op een melding dat er in de loods een feest aan de gang was. Toen de agenten aankwamen, sloeg de sfeer om en gedroegen de mensen zich agressief tegen hen. De aanwezige gasten waren tussen de 15 en 78 jaar oud.

10.48 - Tienduizenden Belgen negeren testplicht na reis

Bijna 30.000 Belgen hebben de afgelopen weken nagelaten zich te laten testen na een reis naar een risicogebied in het buitenland, hoewel dat wel verplicht is. Het gaat om ongeveer veertig procent van de Belgen die volgens officiële cijfers terugkeerden uit zo'n rode zone, bericht Het Nieuwsblad op basis van cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Belgen die terugkeren uit zo'n risicogebied moeten zich twee keer laten testen: op dag 1 en dag 7 na hun reis. Ook moeten ze in afwachting van die laatste testuitslag in zelfisolatie. Ze riskeren een boete van 250 euro.

10.09 - Museumplein opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft het Museumplein en de nabije omgeving opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel gaat zondagochtend om elf uur in. Aanleiding voor het besluit zijn de 'gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen', meldt de gemeente.

10.03 - WHO-team Marion Koopmans naar grote vismarkt in Wuhan

Leden van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans deel van uitmaakt, hebben een bezoek gebracht aan de Huanan-vismarkt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. De internationale experts onderzoeken de herkomst onderzoeken van het coronavirus. Meerdere van de eerste bekende coronagevallen waren gelinkt aan die grote markt, waar levende dieren worden verkocht. De autoriteiten lieten die locatie ruim een jaar geleden sluiten toen de bezorgdheid groeide over een mysterieuze nieuwe longaandoening, die inmiddels bekendstaat als Covid-19.

03.30 - Heropening basisonderwijs bovenaan agenda in het Catshuis

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag weer over de aanpak van de coronacrisis. Bovenaan de agenda staat het primair onderwijs. De regering wil de basisscholen in de week van 8 februari weer openen. Naast heropening van het basisonderwijs staat het schrappen van de avondklok hoog op het wensenlijstje van het kabinet.

03.30 - Demonstranten 'op de koffie' in Apeldoorn tegen coronamaatregelen

Demonstranten gaan naar verwachting zondag onder het mom van 'samen koffiedrinken' protesteren in Apeldoorn tegen de coronamaatregelen. Dit in de plaats van een eerder aangekondigde demonstratie van de actiegroep 'Nederland in verzet, weg met dit kabinet'. Mensen die willen protesteren, mogen dit zondag doen op het Zwitsalterrein. De burgemeester wil dit niet verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is. Maar hij heeft hij wel een noodverordening ingesteld.

01.37 - Illegaal feest in Boekel beëindigd

In Boekel heeft de politie zaterdagnacht ingegrepen na een melding over een illegaal feestje dat daar plaatsvond. Er waren volgens een agente meerdere mensen bij elkaar in een te kleine ruime. Ze hielden volgens haar 'zeker geen anderhalve meter afstand' van elkaar, wat wordt gevraagd om verspreiding van het coronavirus tegen te voorkomen. Om hoeveel mensen het precies ging, is niet bekendgemaakt.

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

