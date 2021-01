Bossche burgemeester wil zijn eigen rol bij avondklokrellen in 'alle rust' beoordelen

Jack Mikkers (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Ik vind het nog te vroeg om mezelf de vraag te stellen wat ik anders had kunnen doen", dat zegt Bossche burgemeester Jack Mikkers over het late ingrijpen van de ME maandag tijdens de rellen in zijn stad. De burgervader was de eerste die zei dat de ME te laat was waardoor de plunderaars de vrije hand kregen. De politievakbond ANPV kaatste die kritiek terug door zich af te vragen wat de Bossche burgemeester anders had kunnen doen om de schade te beperken.

In talkshow KRAAK. van Omroep Brabant zei Mikkers dat het nog te vroeg is om te beoordelen of hij de veiligheid anders had moeten inschatten. "We hebben de hele dag overleg gehad en de veiligheid beoordeeld. De emotie over de rellen en het vandalisme is nog niet gezakt. Als ik wil reflecteren wat ik anders had kunnen doen, moet ik rust hebben. Anders leiden emoties de boventoon."

"Het gist en broeit in de samenleving."

Over een tijdstip waarop hij verwacht dat die rust is wedergekeerd kon de burgemeester geen antwoord geven. "Het gist en broeit nog steeds in de samenleving. Blijkbaar waren die rellen afgelopen weken een ventiel om die druk te verlagen. De rust lijkt weer een beetje terug maar we blijven waakzaam. Gelukkig is er weer een lichtpuntje nu binnenkort de basisscholen opengaan. Maar we zitten nog steeds in een coronacrisis met bijbehorende maatregelen."

"Ook de relschoppers moeten een perspectief houden", zegt Mikkers. Hij is daarmee onderscheidend van andere burgemeesters zoals de Eindhovense Jorritsma of minister Grapperhaus die de relschoppers 'tuig' noemen. "Je moet voorkomen dat we een wij-en-zij-samenleving krijgen. Ik vind dat een groot gevaar. We moeten dit samen oplossen. We moeten oor hebben voor de problemen die er zijn. Daarom hebben we dinsdag de FC Den Bosch supporters niet naar huis gestuurd toen ze de stad wilden bewaken. Ze mogen meehelpen maar dan wel onder onze voorwaarden. We doen dit samen."

"De Bossche relschoppers kwamen uit de buurt"

Die saamhorigheid voelde Mikkers tot in zijn kruin toen hij dinsdagmorgen Bosschenaren toesprak die puin kwamen ruimen. "Ik zat in overleg. Ik zag al die Bosschenaren die kwamen helpen. Ik ben spontaan op het bordes van het gemeentehuis gaan staan. De veerkracht van saamhorigheid is zo sterk." Daarom doet het de burgervader extra pijn dat de relschoppers maandag vooral uit zijn gemeente kwamen. "In Eindhoven was het een landelijk protest en kwamen ze uit alle uithoeken. In Den Bosch waren het vooral onze eigen inwoners. Hier moeten we goed naar kijken waar de pijn zit."

