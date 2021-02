Knuffelbeer blikt terug op coronarellen in Eindhoven: 'Ik was daar met een goede reden'

Een 'knuffelbeer' bij de demonstratie. vergroot

Zijn knuffelbeerpak heeft dagen moeten drogen, want Robert Bosman bleef stoïcijns op het 18 Septemberplein staan terwijl een waterkanon demonstranten verdreef. Hoewel het verboden was, vond Robert dat hij met een goede reden op het plein stond.

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven geldt zondagmiddag 31 januari opnieuw een samenscholingsverbod. "Ik begrijp dat wel", zegt Robert. "Er is een noodverordening en de politie wil het koste wat kost rustig houden."

Zo eindigde het gesprek tijdens de rellen op het plein:

Wachten op privacy instellingen...

Robert was er zelf dus ook bij, vorige week zondag. Toch zegt hij ontdaan te zijn door wat er zich op én rond het 18 Septemberplein afspeelde. "Het is afschuwelijk wat er vorige week gebeurd is", vertelt hij. "Net als burgemeester Jorritsma heb ik na de rellen staan huilen. Ik ben daarna nog even snel naar mijn zaak gegaan. Die was gelukkig gespaard gebleven."

Maar de grote vraag blijft: waarom stond Robert er en waarom stond hij in een berenpak? "Ik had juist dat knuffelberenpak aangetrokken om te laten zien dat ik vredelievend ben", vertelt hij. "Ik had gezien wat er in Amsterdam gebeurd was en wilde op een positieve manier mijn stem laten horen. Demonstreren is van levensbelang in een democratie. De situatie waarin we nu zitten is zó ingrijpend dat ik daar moest staan."

Wachten op privacy instellingen...

Voordat hij zondagmiddag door zijn vrouw in het centrum van Eindhoven werd afgezet, had Robert daarom thuis een verklaring opgenomen. Hij plaatste dat filmpje op zijn Facebookpagina. "Die boodschap is door de rellen helemaal ondergesneeuwd. Dat doet heel veel pijn."

Want waar was het Robert nou eigenlijk om te doen? Het steunen van werkend Nederland, zegt hij. "We worden als ondernemers simpelweg niet genoeg gecompenseerd. Ik moet zelfs mensen ontslaan. Deze hele situatie is vreselijk."

Kijk hier naar het hele gesprek met Robert:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.