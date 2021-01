Knuffelbeer blikt terug op Eindhovense coronarellen: 'Ik was daar met een goede reden'

Een 'knuffelbeer' bij de demonstratie. vergroot

Zijn knuffelbeerpak heeft dagen moeten drogen. Robert Bosman bleef stoïcijns op het 18 Septemberplein staan terwijl een waterkanon de demonstranten verdreef. "Demonstreren is van levensbelang in een democratie. De situatie waarin we nu zitten is zó ingrijpend dat ik daar moest staan."

"Ik had juist dat knuffelberenpak aangetrokken om te laten zien dat ik vredelievend ben", vertelt Robert. "Ik had gezien wat er in Amsterdam gebeurd was en wilde op een positieve manier mijn stem laten horen".

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven mag je zondagmiddag niet meer staan. De verslaggever van Omroep Brabant wordt door de politie weggestuurd. "Ik begrijp het wel. Er is een noodverordening en de politie wil het koste wat kost rustig houden", aldus Robert.

Zo eindigde het gesprek tijdens de rellen op het plein:

"Het is afschuwelijk wat er vorige week gebeurd is. Net zoals burgemeester Jorritsma heb ik achteraf staan huilen", zegt Robert een week later. "Ik ben na de rellen nog naar mijn zaak gegaan. Die was gelukkig gespaard gebleven."

Voordat hij zondagmiddag door zijn vrouw in het centrum van Eindhoven werd afgezet, had Robert thuis in zijn pak een verklaring opgenomen. "Mijn boodschap is door de rellen helemaal ondergesneeuwd en dat doet pijn", gaat Robert verder. "De ondernemer met personeel wordt niet genoeg gecompenseerd. Hoe is het mogelijk dat de rekening van de coronamaatregelen bij een deel van de ondernemers ligt? Ik moet zelf ook mensen ontslaan. Het is vreselijk", aldus Robert Bosman.

Kijk hier naar het hele gesprek met Robert:

