Buurman ziet slachtoffers woningbrand hoestend naar buiten komen: 'Een van hen was zwartgeblakerd'

De voordeur van het uitgebrande appartement (foto: Omroep Brabant).

Een appartement aan de Hadewychstraat in Den Bosch is zondagochtend vroeg volledig uitgebrand. Een buurman die boven het getroffen appartement woont, maakte alles van dichtbij mee en vertelt een paar uur nadat de vlammen zijn gedoofd zijn verhaal. “Ik hoorde de mannen hoestend de trap afkomen. Eén van hen was helemaal zwartgeblakerd.”

In het trappenhuis is de schade die de brand aanrichtte duidelijk te zien. De muren en het dak zitten onder de roetaanslag. De woonkamer van het appartement waar de brand woedde is compleet afgebrand.

“Het is een ravage, alles is verbrand. Bizar dat het in zo’n korte tijd er zo uitziet”, vertelt de bovenbuurman. Hij werd wakker van gestommel op de houten vloer boven hem, maar al gauw had hij door dat het goed fout was. De jonge mannen die boven hem wonen trof hij beneden aan. “Een jongen stond op blote voeten, die heb ik sokken en schoenen gegeven”, vertelt hij. Een andere stond enkel in zijn onderbroek buiten. In het appartement waren drie mensen aanwezig.

“Van alle kanten af kwam een hoop herrie van de brandweer. Er was ineens een hoop politie en er waren ambulances”, vertelt de onderbuurman. “Je leeft in een soort droom.”

Het plafond en de muren in het trappenhuis zitten onder de roetaanslag (foto: Omroep Brabant).

De man verwacht dat de schade aan zijn eigen appartement meevalt, waarschijnlijk heeft hij alleen wat waterschade. Hij weet te vertellen dat de man die boven de uitgebrande flat woont wel behoorlijke schade heeft. “Je ziet de roetspoortjes omhooglopen langs de plint, alles heeft aanslag”, omschrijft hij. “Zijn ruimte is gelucht en al een beetje schoongemaakt. Alles moet eruit. Alle beddengoed en alle kleding.”

Hoe de brand kon ontstaan wordt onderzocht. “Ze melden in de groepsapp dat waarschijnlijk een telefoonlader in de hens is gegaan”, aldus de onderbuur.

Alle bewoners konden op tijd wegkomen. De drie mannen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

De woonkamer van het appartement is compleet verwoest (foto: Omroep Brabant).

