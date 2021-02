Behoorlijke ravage na explosie, maar school in Geldrop wil volgende week weer open

Wachten op privacy instellingen... De twee gasflessen en de afgedekte ramen en deuren (foto: Eva de Schipper). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ontplofte gasfles veroorzaakt ravage op basisschool in Geldrop

De leiding van basisschool St. Jozef in Geldrop gaat ervan uit dat het onderwijs er volgende maandag kan worden hervat. Een ontplofte gasfles veroorzaakte er zondag een flinke ravage. Er moet het nodige hersteld worden in de school aan de Papenvoort, maar de verwachting is dat dit voor volgende week maandag is afgerond. Vanaf die dag gaan de basisscholen waarschijnlijk weer open.

De omgeving van het gebouw werd zondag aan het eind van de middag opgeschrikt door een aantal knallen. Door nog onbekende oorzaak ontplofte er op het speelplein van de school een gasfles en vloog een andere gasfles in brand.

'Immense klap'

“Ik woon zelf niet in de buurt, maar voor mensen voor wie dat wel het geval is, moet het een immense klap zijn geweest. We zijn dan ook enorm geschrokken. Er is een behoorlijke ravage aangericht”, vertelt Kim Chatrou, lid van het managementteam van de school.

Door de kracht van de explosie zijn ruiten vernield in een klaslokaal, de sportzaal en de noodopvang voor de kinderen. “Maar ook kozijnen, het plafond en de boeiboorden aan de achterkant van ons gebouw zijn verwrongen of op een andere manier beschadigd. Verder hebben we scheuren in de muur gevonden en is een deel van een gasfles aangetroffen in een muur”, aldus Chatrou.

Eén van de beschadigde ramen (foto: Eva de Schipper). vergroot

Ze weet nog niet hoe groot de schade in euro’s is. Wel dat de noodopvang voorlopig niet kan worden gebruikt. “Geluk bij een ongeluk is dat we twee locaties hebben. We hebben de ouders van al onze kinderen zondag laten weten wat er is gebeurd en ook dat voor de noodopvang tijdelijk wordt uitgeweken naar onze vestiging aan de Gildestraat.”

Maandag 'moet' schade hersteld zijn

Ondertussen wordt de schade opgenomen in en om het pand aan de Papenvoort. Vervolgens zal die worden gerepareerd, al is het maar om vanaf maandag weer les te kunnen geven. “Daar gaan we zeker voor”, vertelt Chatrou.

Volgens meerdere getuigen zouden er vóór de brand en de explosie ten minste drie mensen op het dak zijn gezien. Chatrou: “Ik ben benieuwd. Die verhalen heb ik ook gehoord, maar dat is verder niet aan ons. We gaan wel aangifte doen.”

De politie kon nog niet vertellen wat er precies is voorgevallen en of zich inderdaad mensen op het dak bevonden voordat de ellende werd aangericht. De gemeente Geldrop-Mierlo is eigenaar van het pand. Zij heeft direct Stichting Salvage ingeschakeld om, nadat de brand was geblust, de eerste schade te herstellen en de troep op te ruimen. Een woordvoerder van de gemeente laat verder weten dat maandag nog contact zal zijn tussen burgemeester Jos van Bree en de schoolleiding.

Foto: Dave Hendriks, SQ Vision. vergroot

LEES OOK: Ontplofte gasfles veroorzaakt ravage op basisschool in Geldrop

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.