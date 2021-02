Coronarellen: 100 uur taakstraf na oproep om tankstation in de fik te steken

Foto: Henk Voermans vergroot

De 22-jarige Ayman F. uit Tilburg krijgt 100 uur taakstraf vanwege een oproep om te gaan rellen. Dat bepaalde de rechtbank in Breda maandag. Hij riep onder andere op om een molotovcocktail op het Wagerplein in Tilburg te gooien en een Shell-tankstation in de fik te steken.

“Morgen Wagnerplein molotovcocktail op de parkeerplaats van de iba”, zo was de letterlijke tekst van een van de berichten die hij 24 januari plaatste in een groepsgesprek op WhatsApp. Het woord iba is straattaal voor politie. Hij stuurde de berichten op de avond dat in Tilburg al rellen aan de gang waren. Ook waren diezelfde middag de hevige rellen in Eindhoven.

”Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!”

F. gaf toe de berichten verstuurd te hebben. “Ik was in een lacherige bui. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd! Het was nooit mijn bedoeling om onrust te stoken”, zo verklaarde hij tegen de rechter. “Ik wil sorry zeggen voor mijn onvolwassen gedrag.” De man heeft een eigen bedrijf en een blanco strafblad.

Telefoon inleveren

De man hoeft niet meer de cel in. Hij kreeg een celstraf opgelegd van 4 dagen, maar die hij heeft al uitgezeten in afwachting van zijn zaak. Wel hangt hem nog een celstraf van 30 dagen boven het hoofd als hij nog een keer de fout in gaat. Ook moet hij zijn telefoon inleveren.

Ondanks dat het na de oproepen van F. niet opnieuw uit de hand liep in Tilburg, eiste het OM een veel stevigere staf: tien weken cel, waarvan 4 weken voorwaardelijk. “Hij verstuurde zeer concrete locaties en tijdstippen en gaf zelfs aan welke wapens meegenomen moesten worden”, benadrukte de officier. De rechter vond dit te zwaar en ging hier niet in mee, ook gezien zijn relatief jonge leeftijd.

Snelrecht

Het ging maandag om zogenoemde snelrechtzittingen. Dat is onderdeel van het lik-op-stukbeleid van politie en justitie. Bij snelrecht staat een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter. Vrijwel altijd volgt direct uitspraak. Het gaat dan om zaken die eenvoudig te bewijzen zijn.

Later maandagmiddag staat nog een man voor de rechtbank in Breda vanwege opruiing. Dit bericht wordt later aangevuld.

