Gewapende overval op Jumbo in Oosterhout: verdachte opgepakt in vakantiepark

Politie bij de overvallen Jumbo (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In een vakantiepark in Oosterhout is zondagnacht een Pool aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij een Jumbo-filiaal heeft overvallen. De gewapende overval was zondagavond in winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout.

De dader bedreigde rond halfzeven een caissière en een medewerkster van de servicebalie met een pistool. De 28-jarige man ging er vandoor met een aantal pakjes sigaretten.

Politie direct in actie

Agenten waren snel na de melding bij de winkel, maar de vogel was toen al gevlogen. De politie begon daarop direct een zoektocht, maar die leek op niets uit te lopen. Er werd ook een Burgernetbericht verspreid en van getuigen werden verklaringen en aangiften genoteerd.

Omstreeks halftwee zondagnacht kreeg de politie een melding dat in een vakantiepark in Oosterhout een man ongeoorloofd aanwezig was. Agenten gingen poolshoogte nemen en kregen tijdens het gesprek met deze bezoeker het vermoeden dat hij mogelijk betrokken was bij de supermarktoverval.

Na overleg met de Officier van Justitie is besloten de man als verdachte aan te wijzen en hem en aan te houden. Het recherche-onderzoek wordt voorgezet.

Bezoek van burgemeester

Er waren tijdens de overval ook veel klanten in de zaak, die volgens de politie net als het personeel enorm waren geschrokken. Burgemeester Mark Buijs van de gemeente Oosterhout liet zich bij de winkel zien om de aangeslagen medewerkers een hart onder de riem te steken.

