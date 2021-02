Zuster Marcelliana (107) krijgt honderden kaarten op haar verjaardag: 'Ze is in haar nopjes'

Zuster Marcelliana kan alle aandacht amper bevatten. vergroot

De oudste levende Brabander, Marcelliana van den Boomen, is maandag 107 jaar oud geworden. Maar in deze coronatijd kan dat natuurlijk niet uitbundig gevierd worden. Nichtje Ans van Ham deed daarom een oproep: stuur haar tante een kaartje. Het resultaat is een bijna onwerkelijke hoeveelheid post. “Ze kan het niet geloven. Ze is dolgelukkig, net als iedereen in het klooster.”

Zuster Marcelliana woont in het klooster van de Zusters van Liefde in Schijndel. De zusters zijn erg lang bezig geweest om alle ontvangen kaarten aan slingers op te hangen. Sterker nog, ze zijn nog steeds niet klaar.

“Ze zegt steeds: ‘Is dit allemaal voor mijn persoontje?’”

De slingers met de kaarten hangen op de gang, in de woonkamer en in de kamer van de jarige zuster zelf. Het zijn er zoveel dat sommige kaarten nog steeds opengemaakt moeten worden.

“Of het honderden kaarten zijn? Oh, ja, zonder twijfel”, vertelt Ans van Ham. Naast nichtje is ze ook de mantelzorger van zuster Marcelliana.

Haar tante kan er amper met haar hoofd bij, zegt ze. De kaarten komen van heinde en ver. “Ze krijgt kaarten uit verschillende landen, zelfs uit Canada. Maar gisteren kwam er ook een jongetje met haar moeder een tekening afgeven. Ze krijg niet alleen kaarten, maar ook slingers, cakejes, noem het maar op.”

Voor de zuster is die aandacht overweldigend, maar op een positieve manier. “Ze zegt steeds: ‘Is dit allemaal voor mijn persoontje?’ Ook de andere zusters genieten ervan. Ze lezen de kaarten op de gang. Je ziet dat iedereen in het klooster opbloeit.”

Een gang in het klooster hangt vol slingers met kaarten. vergroot

Zuster Marcelliana woont al 85 jaar in het klooster in Schijndel. Pas na haar twintigste mocht ze van haar vader het klooster in. Ze liet er geen gras over groeien: op de dag van haar 21ste verjaardag trok ze gelijk in.

“Echt, ze is helemaal in haar nopjes, net als iedereen in het klooster.”

Maar zoveel aandacht als ze de afgelopen tijd heeft gekregen, heeft ze nog nooit gehad. En dat geldt eigenlijk voor iedereen in het klooster, zegt nichtje Ans. “In deze tijd is het voor de zusters echt een lichtpuntje. Er hangt echt een feeststemming. Het is echt prachtig om te zien.”

De oproep van de familie om kaartjes te sturen heeft te maken met de coronamaatregelen. Een groot verjaardagsfeest met de commissaris van de Koning en de burgemeester zit er immers niet in. Vanwege de coronapandemie mag ze maar één gast ontvangen.

Toch wordt ze niet vergeten. Ook niet zonder de kaartenoproep. “Ze is ook al gefeliciteerd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de Bossche bisschop Gerard de Korte”, zegt Ans. “Echt, ze is helemaal in haar nopjes, net als iedereen in het klooster.”

