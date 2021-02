Kerststal in Sint Jan laten staan tot Pasen blijkt onmogelijk, dus nu is hij deels opgeruimd

Kerststal Sint Jan deels afgebroken en opgeruimd. vergroot

De kerststal in de Sint Jan in Den Bosch is deels afgebroken en opgeruimd. Het was eigenlijk de bedoeling om de kerststal tot Pasen te laten staan. "Maar we hebben besloten om niet meer open te gaan", vertelt Jack Kradolfer, coördinator van de bouwploeg.

Rob Bartol Geschreven door

"We hebben niet alles opgeruimd. Een aantal gebouwtjes zoals de werkplaats van Jozef en de herberg waar Jozef en Maria overnachten hebben we laten staan in de koorgang.”

Na slecht elf dagen open te zijn geweest, ging op 14 december ook de kerststal in volledige lockdown. Plebaan Vincent Blom van de Sint Jan noemde de sluiting toen jammer, maar begrijpelijk. “Er is niets op tegen om de kerststal langer te laten staan, hij staat niemand in de weg", zei hij toen.

Kwaliteit

“De kerststal stond ook niemand in de weg”, vertelt Jack Kradolfer. “Maar de poppen, de kleding en zeker de opgezette dieren werden er kwalitatief niet beter op. Die zijn allemaal terug in het depot. Een deel van de gebouwtjes, zoals de werkplaats van Jozef en de toegangspoort, hebben we wel laten staan om ze de komende kerst weer te kunnen gebruiken.”

Wel opgeruimd in de Sint Jan is de opstelling van de ‘herders in het veld’ en de stal en kribbe waar Jezus is geboren. “De Mariabron hebben we wel laten staan”, vertelt Kradolfer. “Plebaan Blom vond die te mooi om te ontmantelen. Ook de bron willen we straks in de nieuwe kerststal hergebruiken.”

Financiële gevolgen

De sluiting van de kerststal als gevolg van de lockdown heeft ook forse financiële gevolgen voor de bouwploeg. “Zo’n kerststal bouwen kost gewoon veel geld”, vertelt Kradolfer. “Geld dat we normaal gesproken bij elkaar sprokkelen door de bezoekers bij de uitgang van de kerststal te vragen om een kleine bijdrage. We zijn slechts elf dagen open geweest. We hebben dus nauwelijks inkomsten gehad om de bouw te kunnen bekostigen, maar wel veel kosten gemaakt."

Eind november 2020 werd er nog druk gebouwd aan de kerststal die nu is afgebroken

De kerststal van de afgelopen kerstperiode stond in het teken van Jozef. Wat het de komende kerst gaat worden weet Kradolfer nog niet. Wel weet hij dat de kerststal in ieder geval eerder opengaat dan gebruikelijk.

