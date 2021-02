HEMA is nu het zusje van Jumbo: overname afgerond

De overname van HEMA door Jumbo-familie Van Eerd is afgerond. Daarmee is HEMA een soort zusje van Jumbo geworden, al gaat HEMA geen deel uitmaken van de Jumbo Groep.

In oktober werd al bekend dat de familie van Eerd van Jumbo uit Veghel dichtbij een overname van HEMA was. In december lukte het de kopers om honderden miljoenen euro's aan bankfinanciering te regelen. Ook werden er afspraken gemaakt over een nieuwe doorlopende lening. HEMA hoeft hierdoor flink minder aan rentelasten te betalen.