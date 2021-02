Operatie Alfa: justitie heeft 50 uur nodig om te vertellen waar de familie R. van wordt beschuldigd

De vermeende kopstukken van Operatie Alfa. (Tekening: Adrien Stanziani) vergroot

In de rechtszaak rond de criminele familie R. uit Oss, neemt het openbaar ministerie (OM) flink de tijd om de hele zaak te presenteren. De twee officieren smeren hun aanklacht uit over diverse dagen en vertonen ook een film. Ze schatten in totaal ongeveer vijftig uur nodig te hebben. Alleen al daarom wordt de zaak rond operatie Alfa mogelijk de grootste rechtszaak ooit in Brabant.

Dat bleek dinsdag op een tussentijdse zitting.

Een presentatie van een aanklacht die 50 uur duurt is ongewoon. In megazaken rond grote bendes blijft het zogenoemde requisitoir meestal beperkt tot vier of vijf uur. Tien keer langer dan normaal is nooit eerder vertoond bij een proces in Brabant. Volgens het ANP is het vergelijkbaar met het Amsterdamse Passageproces in 2012, over een reeks liquidaties. Dat was het grootste proces ooit in ons land.

In stukjes

De vijftig uur is niet nonstop. Het wordt in acht stukken geknipt per thema of onderzoek. Tussendoor kunnen de advocaten dan reageren. Ook dat opknippen is ongebruikelijk.

Het proces staat gepland voor komende zomer: vanaf mei tot begin juli. Op 6 september moet de rechtbank in Den Bosch met een uitspraak komen tegen Martien R. en een veertiental medeverdachten uit Oss en omgeving.

'Overdreven'

Advocaten vinden dat het OM de boel opblaast. Jan-Hein Kuijpers herhaalde wat hij vaker zei: "Zo'n grote zaak is het toch niet? Het wordt zo overdreven. Het is gewoon een zaak over wapens en drugs."

Kuijpers verdedigt Martien R. Die wordt gezien als de baas van een familienetwerk in het woonwagenmilieu dat in drugs en wapens zou hebben gehandeld en ook drugs zou hebben gemaakt. De familie R. zat in cocaïnesmokkel maar ook pillen machinegeweren en pistolen, volgens het OM.

