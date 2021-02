Burgemeester Den Bosch: 'Relschoppers dreigden stadhuis in brand te steken'

Burgemeester Jack Mikkers vergroot

Bij de gemeente Den Bosch waren vorige week maandag signalen dat relschoppers het stadhuis en het stadskantoor in brand wilden steken. Dat zei burgemeester Jack Mikkers dinsdagavond bij een debat in de Bossche gemeenteraad over de rellen.

Agnes van der Straaten & ANP Geschreven door

Het was volgens Mikkers één van de dreigingen die er die avond in de stad hingen. Relschoppers hadden allerlei kanten op kunnen gaan. "We werden verrast door de snelle ontwikkeling. We wisten niet welke kant de groep op zou gaan en hoe heftig dit zou worden."

'Dat is anders dan twintig jaar geleden'

De informatie die openbaar veelvuldig werd gedeeld was dat de relschoppers zich zouden begeven naar de Graafsewijk, volgens Mikkers. "Maar in kleinere besloten groepen werden nog vele andere locaties geopperd, waaronder die van het stadhuis."

Mikkers reageerde op vragen uit de gemeenteraad waarom de bruggen naar het centrum niet waren opgehaald of geblokkeerd zoals bij de rellen in 2000 werd gedaan. Volgens Mikkers was dat nu veel moeilijker: "De brug had handmatig opengesteld moeten worden. Daar had iemand naar toe moeten gaan. Dat is anders dan twintig jaar geleden".

'De moeilijkste afweging die ik moest maken'

Ook wilde de raad weten wat de afwegingen zijn geweest voor het inzetten van de ME en de Koninklijke Marechaussee. Waarom zei de burgemeester bijvoorbeeld achteraf dat de ME te laat in de stad was?

Mikkers noemt de inzet van politie, ME en Koninklijke Marechaussee de moeilijkste afweging die hij die avond moest maken. "Je hebt zo'n 30 tot 50 man beschikbare politie, de zogenoemde platte petten. En je hebt een sectie ME op de achtergrond, dat zijn zo'n 25 mensen. Dan speel je met de veiligheid van mensen die opkomen voor onze veiligheid. Sturen we die mensen op die groep van 100 tot 150 agressieve mensen?"

Volgens Mikkers was de ME te laat, gezien het grote aantal vernielingen in de stad, maar was het niet mogelijk om ze eerder naar Den Bosch te krijgen.

Wachten op het onafhankelijk onderzoek

Er werden tijdens de raadsvergadering geen echte conclusies door de verschillende partijen getrokken. Eerst komt er een onafhankelijk onderzoek naar wat er gebeurd is die avond en naar de rol van onder andere de burgemeester. Pas na dat onderzoek worden conclusies getrokken.

Raadsbreed werd er wel ingezet op het opzoeken van jongeren in Den Bosch en hun families, omdat niemand wil dat zoiets nog eens gebeurt. Tenslotte was er ook veel steun voor de burgemeester en was er begrip voor de moeilijke situatie waarin hij die maandagavond zat.

Relschoppers in het centrum

Op maandag 25 januari braken in Den Bosch rellen uit. Rond de 150 relschoppers bewogen zich vanuit met name de Graafsewijk richting het nabijgelegen centrum. Daar werden winkelruiten ingegooid, auto’s vernield en ondersteboven gegooid. Winkels als de Primera en Jumbo werden geplunderd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.