Tilburg is klaar met relschoppers en dreigt met boetes van 2500 euro

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg heeft 33 inwoners van zijn stad persoonlijk gewaarschuwd de openbare orde niet meer te verstoren en zich te houden aan de coronaregels. Dit na de ongeregeldheden in de stad, vorige week zondag en de dagen erna. De Tilburgers kregen allemaal een brief van de burgemeester waarin staat dat ze een boete van 2500 euro moeten betalen wanneer ze de regels nog eens overtreden.

Ook een aantal supporters van Willem II kreeg de brief inmiddels uit handen van de politie. Dit tot groot ongenoegen van de fans, zo blijkt uit reacties op social media. Supporters van de Tilburgse voetbalclub verzamelden zich vorige week maandag op meerdere plekken in de stad om ‘hun stad’ te beschermen tegen relschoppers. De waarschuwing schiet hen daarom nu in het verkeerde keelgat.

"Waanzin. De politie in Tilburg gaat nu bij supporters die de stad hebben beschermd langs. Krijgen allemaal een brief overhandigd waarin, door de burgemeester ondertekend, staat dat ze per overtreding van een coronamaatregel, een boete moeten betalen van 2500 euro per keer", schrijft TillyTilburg op Twitter.

"We vinden dat we van ons moeten afbijten."

Een woordvoerder namens de gemeente benadrukt woensdagochtend dat de brieven niet specifiek aan supporters van Willem II zijn overhandigd, maar aan 33 inwoners verspreid door de stad. "Het gaat om mensen die vooral vorige week zondag en maandag de orde verstoorden en groepjes vormden", geeft ze aan. "Zij zijn in beeld gekomen, omdat zij aangehouden zijn of meerdere keren zijn verzocht bepaalde plekken te verlaten."

"We vinden dat we van ons moeten afbijten", zegt ze over de maatregel. "En we hopen dat hier een preventieve werking van uitgaat." De waarschuwing geldt volgens haar zolang de coronaregels van kracht zijn. Bij een overtreding van die regels volgt een boete van 2500 euro. En dat bedrag kan bij meerdere overtredingen van de coronaregels volgens haar oplopen tot in elk geval 10.000 euro.

"Ordehandhaving ligt bij de politie, zo hebben we meteen aangegeven."

Begin vorige week schoten supporters van verschillende voetbalclubs de politie te hulp om rellen en vernielingen in hun stad te voorkomen. Behalve in Tilburg gebeurde dat ook in Den Bosch en Breda. De politie worstelde hiermee. "We hebben als gemeente Tilburg meteen aangegeven dat ordehandhaving bij de politie ligt", geeft de woordvoerder aan.

Reactie supportersclub Willem II

De supportersclub van Willem II laat in een reactie op de website weten dat de burgemeester met deze stap 'de plank wederom volledig misslaat'. "Onze burgemeester laat hiermee zien duidelijk geen enkele binding met de stad te hebben", schrijft de supportersclub.

"Waar in Tilburg-West de daders van vernielingen, plunderingen van winkels en straatmeubilair weer lekker rondcrossen en zich opmaken voor de volgende ‘stapavond’ krijgen de Willem II-supporters wederom een sneer vanuit het gemeentehuis."

