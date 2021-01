Politie worstelt met hulp van harde kern en gedoogt FC Den Bosch, maar stuurt NAC-aanhang weg

Wachten op privacy instellingen... Een groep supporters met oranje hesjes in Den Bosch (foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Harde kern FC Den Bosch helpt politie

De supporters van de M-Side van FC Den Bosch willen de politie helpen om rellen en vernielingen in de stad te voorkomen. Herkenbaar in oranje hesjes, zijn ze zichtbaar in de stad. Ook in Breda meldde de harde kern van voetbalsupporters zich om de stad te bewaken. De politie benadrukt dat ze de supporters niet heeft gevraagd om te komen helpen, maar het sentiment wel kunnen waarderen.

"Maatregelen zijn helaas nodig om een herhaling van plunderingen te voorkomen", zeggen de leden van de M-Side. "Wij dragen hier graag een steentje aan bij in goede afstemming met politie en gemeente. Want Den Bosch is mooier dan Parijs en dat houden we graag zo!"

"Het is een mooi sentiment en het wordt gewaardeerd. Maar het is niet meer dan dat."

De politie zegt dat de supporters niet zijn gevraagd om mee te helpen rellen te voorkomen. "Wij zijn op de hoogte van het initiatief. We waarderen dat ze steun willen betuigen. Het is een mooi sentiment en het wordt gewaardeerd. Maar het is niet meer dan dat."

De fanatieke aanhang van FC Den Bosch heeft de hesjes dan ook niet van de politie gekregen, waarmee ze inmiddels door de stad lopen. Daarbij voegt de woordvoerder van de politie toe dat de supporters wel worden geacht om negen uur weer uit de stad te verdwijnen. "De avondklok geldt voor iedereen. We gaan ervan uit dat ze dan ook weer gewoon naar huis gaan."

NAC supporters in Breda naar huis gestuurd

In Breda werd de aanwezigheid van voetbalsupporters in de stad minder gewaardeerd. Zo'n 100 aanhangers van NAC werden ingesloten door de politie, die aanvankelijk niet wist wat ze met de supporters aan moesten. Later kwam van hogerhand het verzoek om toch te vertrekken. Dit tot onbegrip van sommige NAC-fans.

