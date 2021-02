Onrust over scholensluiting regio Bergen op Zoom, ouders sturen brief aan bestuur

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Niet alle ouders die een kind op een school van de Lowys Porquinstichting (LPS) hebben zitten, zijn blij dat de scholen na 8 februari dicht blijven. Een deel van hen heeft een klachtenbrief aan het stichtingsbestuur gestuurd.

Die liet dinsdag weten dat de 31 basisscholen in de regio Bergen op Zoom niet open gaan, omdat de gezondheid van medewerkers en leerlingen in gevaar is.

"Ze gaan echter wel voorbij aan de mentale gezondheid van de kinderen", meent Natasja Goossens, die een dochter op Basisschool De Poorte in Woensdrecht heeft zitten. "Mijn dochter heeft de persconferentie van Rutte meegekeken en was hartstikke blij dat de baas van het land zei dat ze weer naar school mag. En nu neemt de LPS een andere beslissing."

Volgens Goossens zitten verschillende kinderen huilend thuis en hebben ruim dertig verschillende ouders al een klachtenbrief naar het stichtingsbestuur gestuurd. Ook belde ze zelf met de directeur van de basisschool.

In de klachtenbrief van Goossens schrijft ze onder meer dat opening van de scholen goed is 'voor het welbevinden van de leerlingen'. "Op educatief vlak maar zeker ook op sociaal vlak. En nu besluit u dat uw scholen dicht blijven. Heeft u over het effect op veel leerlingen nagedacht? Het is verontrustend dat u een tegenovergestelde koers vaart dan de regering en deskundigen hebben bepaald."

De LPS noemt in haar brief tien argumenten om de scholen dicht te houden. Zo is er te veel onduidelijkheid over de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse coronavariant. Ook is LPS bang voor de komst van een derde golf en is er een probleem met de sneltesten.

"Deze zijn nog niet beschikbaar. Ook is niet duidelijk wanneer dan wel. Bovendien geven veel ouders nu al aan dat ze niet willen dat hun kind getest gaat worden", zo schrijven de twee bestuurders Stéphane Cépèro en Els Kooijmans-Schuurmans.

Goossens kan zich niet vinden in dit argument. "Sneltesten zijn wel degelijk beschikbaar. Bij een besmetting gaat de hele klas vijf dagen in quarantaine. Bij een negatieve test mogen ze na vijf dagen weer naar school, maar als iemand niet getest wil of kan worden, moet die in totaal tien dagen in quarantaine. Over al deze dingen heeft de overheid nagedacht, dus de LPS kan zich daar niet achter verschuilen."

Pieter Krebbekx, directeur van De Poorte, bevestigt dat hij contact heeft gehad met Goossens over de schoolsluiting. "Maar of er veel klachten naar de stichting zijn gestuurd, weet ik niet. Er speelt wel wat bij de verschillende scholen."

Er zijn ook ouders die geen problemen met de sluiting hebben. Zo schrijft Esther van de Stappen op Twitter: "Ik kan ermee leven, wel zijn wij bevoorrecht qua thuissituatie. Ik had onze jongste wel op korte termijn zijn eerste fysieke lessen gegund na onze verhuizing. Het zal een optelsom van argumenten zijn. Blijft de vraag waarom anderen het wel lukt en hier niet... Het is niet anders."

Stichtingsbestuurders Cépèro en Kooijmans-Schuurmans waren niet direct bereikbaar voor een reactie.

