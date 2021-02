Bredase jongeren spraken over agenten doden en rechtbank in brand steken

De rechtbank in Breda met de rode boom (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Chatberichten na de rellen van de voorbije weken hebben diverse jongeren in grote problemen gebracht, maar ook diverse politiemensen persoonlijk. Dat blijkt wel uit het verhaal van twee Bredase mannen. Ze zitten al meer dan tien dagen in de cel. Donderdag verschenen ze voor de snelrechter en die strafte ze voor hun gedrag.

"Die rooie boom in de hens" (..) "Stenen verf. Brand. Kanker veel vuur." (..) "Zet dat gerechtsgebouw in de hens". Dit zijn berichten uit een besloten groepsapp van Telegram op 25 januari. de dag na de rellen in Eindhoven. Honderden mensen lezen mee.

Een deel van de opruiende berichten komt van de 23-jarige Sjors. Hij woont in een 'dure' wijk van Breda.

Agent 'omleggen'

Diezelfde avond reageerde hij ook op een chat van een onbekende die informeert naar een wijkagent uit Breda. "Wie kent die donkere agent, wie hem omlegt straigt 1000 naar je toe."

Donderdag voor de rechter in Breda bekent Sjors. ''Ik heb een foto gestuurd. Dat klopt." Hij kende de agent en had een keer problemen met hem. En hij deelde zijn Instagram-foto op een avond dat de spanning in het hele land hoog was opgelopen.

Walging

“Ik heb wat buitensporig gereageerd in die groep. Ik had die avond een aantal biertjes genomen. In heel Nederland gebeurden allerlei dingen. Ik heb me daarin laten meeslepen, denk ik", vertelt Sjors. "En die teksten? Dat heb ik gewoon getypt. Maar daar walg ik een beetje van. Ik heb enorm veel spijt van dat ik dat heb gezegd. Het zijn gewoon krankzinnige woorden."

Sjors vertelt over zichzelf. Hij blowde veel, kreeg last van psychoses en werd even opgenomen. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Sjors is verder alleen in de zaal, zonder vrienden of familie.

Jacht geopend

De officier van justitie nam het gedrag van Sjors hoog op. “Hij heeft in feite de jacht voor geopend verklaard." De impact voor de politieman was groot. "De agent heeft zich nog nooit zo onveilig gevoeld."

Daarom wilde ze dat de Bredanaar acht weken de cel ingaat, met nog eens acht weken extra als hij weer de mist ingaat. De rechter ging akkoord maar besloot het iets anders te doen omdat Sjors spijt betuigde. Drie weken écht de cel in en vijf weken voorwaardelijk als stok achter de deur. En 750 euro smartengeld voor de agent.

'Verveling'

Sjors was niet de enige die de fout inging. Ook de 18-jarige Zakaria deed dat op dezelfde dag. Ook in een besloten Telegramgroep, dezelfde als Sjors. "Vanwege verveling ben ik in de groep gestapt."

En ook hij had een akkefietje met de wijkagent van Etten Leur. In de groep verscheen een foto van de wijkagent. 'Kop voor hem', tikte Zakaria er onder. Dat is straattaal voor duizend euro.

De rechter vroeg hem: u zet een prijs op zijn hoofd? “Nee. Was meer de grap.” De rechter vraagt door: wat was dan de grap? "Achteraf zie ik dat ook niet in."

Wilde Westen

De officier van justitie is ook hier niet mals. "Het lijkt wel alsof we in het Wilde Westen zijn beland!"

Voor haar was het duidelijk dat hier duizend euro werd uitgeloofd voor het ombrengen van de wijkagent. "Zeer bedreigend.” Ze vraagt om vier weken onvoorwaardelijk cel met nog het dubbele als stok achter de deur. De advocaat vindt het overdreven. “Meer dan kinderlijk gedrag was het niet.”

De rechter bepaalt dat ook deze man in de cel blijft. Acht weken cel, maar drie weken moet hij ook écht uitzitten. En 750 euro smartengeld voor de belaagde politieman.

De rechter noemt het 'heel lelijk dat iemand die gewoon zijn werk doet doelwit was."

