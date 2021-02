Vieze Jack hoopt dat zijn nieuwe liedje 'Lekker knallen' mensen thuis op stoelen en banken krijgt

Vieze Jack heeft een nieuwe feesthit. vergroot

"Je kunt in een hoekje gaan zitten huilen dat carnaval dit jaar niet doorgaat, maar je kan ook denken: laten we ons leven leven en plezier hebben." Dus heeft Vieze Jack in deze coronatijd een nieuw feestnummer uitgebracht: 'Lekker knallen!' Zodat mensen thuis in kleine kring - coronaproof - er toch een feestje van kunnen maken.

"Dat carnaval niet doorgaat, is hartstikke jammer, maar daar verander je niets aan", legt de artiest uit. "Maar ik denk dat mensen in deze tijd heel erg behoefte hebben aan feestelijke klanken. Je kan dit nummer op YouTube bekijken, in de auto onderweg beluisteren of thuis. Als je thuis een feestje hebt met je eigen gezin kun je lekker op de stoelen en banken dansen op dit nieuwe nummer. Want van begrafenismuziek worden we niet vrolijk."

Wachten op privacy instellingen...

'Je mist ongelofelijk de interactie met de mensen'

Vanwege het coronavirus is het een heel rare tijd voor artiesten. Veel is er niet mogelijk. "Ja, dat is heel jammer", knikt Vieze Jack. "Je mist ongelofelijk de interactie met de mensen. Een knipoog naar de meiden vlak voor het podium, de high-fives met de jongens in de gang... Van de beveiliger tot de barkeeper en van jong tot oud, je wil hen graag vermaken. Entertainen! Dat dit er live nu even niet in zit is jammer, want dat is wat je als artiest het liefst doet."

Wachten op privacy instellingen...

Zijn nieuwe nummer draait om vrachtwagenchauffeurs. "Elk jaar hang ik een bepaald thema aan een nummer. Dat is een keer de brandweer geweest, maar ik ben ook een keer kapitein geweest - als Captain Jack heb ik zelfs de Kies je Kraker-verkiezing bij Omroep Brabant gewonnen - en ik ben conducteur geweest en bouwvakker... Nu dacht ik: wat moet het nieuwe thema worden? Glazenwasser, bloemist, slager? Wat gaan we doen? Daarom zijn we wekelijks op zoek gegaan naar wat het nieuwe thema zou moeten worden. Mijn fans hebben me uitgenodigd bij verschillende bedrijven. Bij een Dixi-schoonmaker, bij een pakketbezorger... Ik ben de afgelopen week weerman geweest bij een landelijke radiozender en ook trucker. En toen ik eenmaal in die vrachtwagen had gezeten, smaakte dat naar meer. Je hebt als trucker een mooi overzicht over de weg, je kan lekker hard gaan, met de vlam in de pijp. Dat thema sprak me helemaal aan. Dus hebben we daar de song over gemaakt."

Niet stilzitten

Komende week is het nieuwe nummer te zien en horen bij 3 Uurkes Vurraf op Omroep Brabant. "Uiteraard ben ik daarbij aanwezig. Verder werken we met alle feestartiesten van Nederland volgende week aan de de Total Loss-stream, samen met onder meer Snollebollekes, de Gebroeders Ko en het Feestteam. Via een online stream kunnen mensen live meekijken en zo thuis toch nog een klein feestje hebben. En zelf heb ik nog heel wat meer dingen in de pijplijn. Daarover kan ik nu nog niet veel vertellen, maar ik kan zeggen: Vieze Jack zit in 2021 zeker niet stil."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.