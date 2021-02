Zin in sneeuwpret! Maar waar tover je nu nog een slee of snowboots vandaan?

Klaar voor sneeuwpret (foto: Pexels). vergroot

Een weekend vol sneeuwpret, veel Brabanders (en zeker die met kleine kinderen) kijken ernaar uit. Maar natuurlijk zijn de kinderen uit hun snowboots gegroeid en is de slee kapot. Nu zoeken naar dit soort winterse producten is als zoeken naar een ventilator of opblaasbadje tijdens een hittegolf. Waar kan een willekeurige moeder, laten we haar Marieke noemen, nog terecht nu vanwege de lockdown vrijwel alle winkels dichtzijn?

Marieke belt de lokale Praxis en Gamma want die zijn open voor het afhalen van spullen. Een korte belronde maakt snel duidelijk dat meer mensen hetzelfde idee hadden. “Helaas mevrouw, er zijn geen sleeën meer te koop.” Ook bij de Boerenbond zijn alle sleeën uitverkocht.

Sneeuw schuiven

Een sneeuwschuiver dan maar, want die is ook behoorlijk handig als er een week lang sneeuw wordt verwacht. Ah, dat scheelt: die zijn er nog meer dan genoeg. Maar goed, sneeuw schuiven is niet bepaald de winterse pret die Mariekes kleine kinderen voor ogen hebben.

Verder zoeken dan maar. Online is immers alles te koop, toch? Via Bol.com wordt al snel duidelijk dat meer mensen op dit idee zijn gekomen: de levertijd voor sleeën is momenteel lang en de enige die de volgende dag geleverd kan worden, is peperduur. Dat zit helaas niet in het budget. Dan maar vijf dagen wachten tot een slee thuis wordt bezorgd, al bestaat de kans dat de sneeuw dan weer gesmolten is.

'Niet leverbaar'

Volgende zoektocht: in dezelfde webwinkel zoekt ze op ‘snowboots’ en vliegt de term ‘niet leverbaar’ haar helaas om de oren. Gelukkig vindt ze net een paar in de juiste maat voor haar zoontje. Maar helaas, het duurt een tot twee weken voor ze binnen zijn. Tegen de tijd dat er weer sneeuw valt, heeft hij vast weer een grotere maat nodig, want kleine kinderen groeien natuurlijk als kool.

Bij website beslist.nl spreken ze zelfs van 'sneeuwpaniek'. Zo werden sleeën donderdag vijfhonderd keer vaker gezocht dan op dezelfde dag in de week daarvoor. Er wordt massaal last minute gezocht op winterse producten in combinatie met zoektermen zoals ‘vandaag besteld morgen in huis’. Naast sleeën, wordt volop gezocht naar schaatsen, hondenjasjes en zelfs ski's.

Plan C dan maar voor Marieke: Marktplaats en Facebook-marketplace. In een straal van tien kilometer van Mariekes woning, zijn zes sleeën te koop. Twee ervan zijn alweer gereserveerd dus ze moet snel toeslaan. Ook met de snowboots valt het niet tegen.

'Moet dit weekend weg'

Ook op Marktplaats zijn er sleeën genoeg te koop. Zelfs vlakbij en voor een klein prijsje. 'Moet dit weekend weg', staat er bij een mooi houten exemplaar. Win-winsituatie voor Marieke en de verkoper dus.

Gelukkig voor iedereen die achter het net vist: sneeuwengels, sneeuwballengevechten en sneeuwpoppen zijn natuurlijk hartstikke gratis en dit weekend meer dan voldoende op voorraad.

*De personen in dit verhaal zijn fictief, maar alle informatie in het artikel is op feiten gebaseerd.

