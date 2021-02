Sneeuw en ijzel op komst, wat je wel en niet moet doen als het glad is op de weg

Archieffoto: ANP vergroot

Komend weekend krijgen we te maken met ijskoud winterweer en een flink pak sneeuw. In het zuiden is de kans op ijzel groot, waardoor het op veel plekken spekglad wordt. Hoe zorg je ervoor dat je autorit veilig verloopt en voorkom je gevaarlijke situaties op de weg?

Paul Poppelaars van autorijschool Blom in Etten-Leur organiseert regelmatig anti-slipcursussen en weet dus precies wat je moet doen bij gladheid op de weg. "Misschien een open deur, maar probeer in eerste instantie niet de weg op te gaan", zei hij vrijdagmorgen in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

"Mocht je er toch echt niet onderuit komen, dan is het belangrijk dat je afstand houdt van andere weggebruikers. Die paar extra meters geven je de tijd om te reageren als dat nodig is."

Noodstop

Wat doe je als je ineens een noodstop moet maken? "De meeste voertuigen hebben inmiddels een antiblokkeersysteem (ABS), dat voorkomt dat de wielen blokkeren bij een noodstop, waardoor de auto bestuurbaar blijft", aldus Poppelaars. "Dus dan kun je de rem gewoon in blijven houden. Wat oudere auto's hebben geen antiblokkeersysteem, dan is het beter om al pompend te remmen."

"Als je voelt dat je grip verliest, laat dan je gas los en kijk of je terug grip kunt winnen", vervolgt de rij-instructeur. "Als dat niet lukt en je dreigt met je auto in een slip raken, dan is het een kwestie van de rem intrappen en de koppeling inhouden. Dit zorgt voor een hoge remdruk, waardoor het antiblokkeersysteem wordt geactiveerd."

"Probeer te kijken naar de kant waar je heen wilt, om daarheen te corrigeren. Dus altijd sturen naar de kant waar je naartoe wilt. Want meestal als je een beetje gaat glijden, dan is het een andere kant op dan de bedoeling is."

Vooral ijzel is een gevaarlijke factor als je de weg op moet. "Daarop heb je nog minder grip dan op sneeuw", aldus Poppelaars. "Als er nog niet op sneeuw is gereden, dan valt het wel mee met de gladheid. Pas als het wordt platgereden, dan wordt het gladder en is de kans om grip te verliezen groter."

Minder auto's door avondklok

"Strooien bij ijzel is ook een stuk lastiger. Het zout zakt terug de weg in, er wordt overheen gereden, dan komt 't zout iedere keer naar boven toe en verspreidt zich over het wegdek. Maar nu we minder op de weg zitten vanwege de avondklok zijn er geen auto's om het strooizout in te rijden. Daardoor zakt het strooizout weg en dan vriest het opnieuw aan. De kans op gladheid is daardoor nog groter dan normaal."

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om dit weekend alert te zijn en goed alle weer- en verkeersinformatie in de gaten te houden vanwege het voorspelde winterweer.

Wat weet jij over de winter? Test je kennis in onze quiz!

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.