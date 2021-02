Relschoppers Noah, Jerry en Martijn krijgen ook celstraf voor 'ronduit schofterig' gedrag

Het strijdtoneel in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Het regende blikjes, golfballen en straatstenen die dag in Eindhoven. Op ME-bussen maar ook politiemensen. Honderden jongeren relden op zondag 24 januari in de stad. Vrijdag stonden de eerste verdachten voor de rechter. En ze kregen snoeiharde celstraffen. Twee van hen moeten tot tegen de zomer in hun cel blijven.

Verdachten Noah, Martijn en Jerry wonen alle drie nog thuis. Ze zitten nog op school en werken. Maar nu even niet. Al een dag of twaalf is de cel hun thuis. Vanwege de rellen.

JERRY

Jerry uit Eindhoven is net 18 jaar. “We gingen eten in de stad. We wilden daarna gaan kijken naar de demonstratie.” Kijken was meedoen volgens de politie. Agenten maakten op straat een foto van hem waarop hij in gevechtshouding te zien is. In ‘verdedigingshouding’ noemt hij het vrijdagmiddag in de rechtszaal.

Op een andere politiefoto had hij een steen in de hand. “Om aan de kant te leggen”, zegt verdachte tegen de rechter. Later herkent de politie hem bij de Prorailauto op het Stationsplein. De wagen (dagwaarde 21.000 euro) werd door tientallen jongeren omvergegooid. De moeder van Jerry ziet de televisiebeelden en herkent haar zoon, vooral aan de schoenen van zijn vader die hij draagt. Jerry zegt dat ma ‘in shock was’.

Maar Jerry ontkent dat hij de auto vernielde. Hij heeft het wel zien gebeuren. “Het was dom en ik heb spijt van dat ik daar was. Het is zonde van de stad."

Zijn ouders stuurden de rechter een brief waarin ze schrijven dat Jerry een speciaal kind is en waarin ze ook de rellen veroordelen. Een brief van de school vraagt aandacht voor de moeilijke situatie waarin leerlingen zitten: Covid heeft een negatieve invloed op de motivatie leerlingen, is de boodschap.

Het OM haalt fors uit: hij verdient vijf maanden cel. De rechter legt vier maanden op die hij nu meteen moet uitzitten. Met nog eens vier maanden extra als hij weer de fout in gaat.

Daarmee is dit de zwaarste straf die tot nu toe na de coronarellen is opgelegd.

Een wagen van ProRail moest het ontgelden bij de rellen in Eindhoven (foto: ProRail). vergroot

Martijn

Eindhovenaar Martijn (19) was er die dag ook bij. “Ik hoorde dat het een enorme chaos was, ik ging een kijkje nemen.” Maar agenten zagen dat hij zich tegen de politie keerde.

Martijn zegt vrijdag tegen de rechter dat het anders ging. “Ik had een steen opgepakt en die wilde ik aan de kant leggen. ”De rechter vroeg: “U was bang dat ze er over zouden vallen?” Martijn knikt. Maar hij gaf toe dat hij wel gescholden had naar de politie. En ja, hij had ook een middelvinger getoond.

De rechter legt tien weken cel op, waarvan 8 voorwaardelijk. Martijn mag dus gauw naar huis. Maar hij krijgt nog wel een taakstraf van 40 uur erbovenop.

Noah

Noah (18) uit Helmond zit in zijn examenjaar. Zijn moeder ging die zondag vreedzaam demonstreren tegen de coronamaatregelen. Noah moest werken en kwam uren later naar de stad. Hij belandde in de rellen. De Helmonder gooide met iets naar de politie, mogelijk een terrasparasol. “Tja. Niet nadenken, een stomme opwelling.”

De rechter straft Noah met 60 dagen cel. Maar grotendeels voorwaardelijk. Ook hij mag naar huis. De rest blijft een stok achter de deur. Hij moet nog wel een taakstraf uitvoeren van 20 uur.

Beide officieren van justitie spraken over in alle processen over “grootschalige, zinloze en aanleidingsloze rellen. Rellen die we niet meer zagen sinds de krakersrellen in 1980. Agenten die doelwit waren die dag verdienen steun en geen stenen."

Er zijn tijdens en na de rellen in Eindhoven veel arrestaties verricht. De teller stond vrijdagmiddag op ongeveer 85 en hij loopt nog steeds op. Veel mensen komen uit Eindhoven en omgeving maar ook van verder weg zoals Nunspeet en Zaandam.

