Ziekenhuizen houden rekening met extra drukte in de gipskamers door sneeuw en ijzel

Het wordt dit weekend erg glad op de weg en dat kan zorgen voor meer ongelukken. Een aantal ziekenhuizen neemt extra maatregelen om bijvoorbeeld drukte in de gipskamers goed op te kunnen vangen. Het Amphia Ziekenhuis in Breda bijvoorbeeld verwacht meer spoedpatiënten met botbreuken dit weekend.

Daarom is er extra gipsmateriaal ingeslagen, een extra gipsverbandmeester ingeschakeld en zijn er meer ruimtes beschikbaar gesteld. Ook in het Jeroen Bosch ziekenhuis is de gipskamer al ingeseind dat het mogelijk drukker wordt.