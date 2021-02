Gewapende overval op Jumbo in Oosterhout: tweede verdachte gearresteerd

Politie bij de overvallen Jumbo (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In Zaltbommel is zaterdag een man (20) aangehouden op verdenking van het overvallen van een Jumbo-filiaal in Oosterhout. In zijn huis werd ook het vuurwapen gevonden dat mogelijk bij de overval is gebruikt.

Malini Witlox Geschreven door

Op zondag 31 januari werd een Jumbo-filiaal in Oosterhout overvallen. De dader bedreigde rond halfzeven 's avonds een caissière en een medewerkster van de servicebalie met een pistool. Een 28-jarige man ging er met een aantal pakjes sigaretten vandoor.

Klanten

Er waren tijdens de overval veel klanten in de zaak. Meerdere mensen belden de politie. De man van 28 werd een dag later al aangehouden in een vakantiepark in Oosterhout.

Er bleek echter nog een verdachte te zijn. De politie viel zaterdag zijn woning binnen. Deze man moet nog ondervraagd worden door de recherche.

