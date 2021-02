Met je koppie in de kou: heel veel sneeuwsmoeltjes in Brabant

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Sneeuwsmoeltjes maken

Guus Meeuwis drukte zijn gezicht al in de sneeuw zondag en op nog veel meer plekken in de provincie doen mensen mee aan de zogenaamde #snowfacechallenge, of zoals we in Brabant zouden zeggen: sneeuwsmoeltjes maken!

Janneke Bosch Geschreven door

Dit is het idee: met je hele gezicht voorover de sneeuw in. Zo maak je dan een 3D afbeelding van je eigen gezicht.

Foto: Chantal Michielsen vergroot

Dat levert op zijn minst bijzondere foto's op! Zo laten een boel Brabanders zien.

Foto: Monique Tromp vergroot

Foto: Vlinder Heesakkers vergroot

Foto: Sacha van den Elzen vergroot

Foto: Saskia Rustenhoven vergroot

Foto: Hanneke van Raaij vergroot

Foto: Henk Spierings vergroot

Foto: Nathalie van Gool vergroot

Foto: Denli Ilse Brands vergroot

Foto: Stijn Staps vergroot

Foto: Gerda van Bers van Hees vergroot

Foto: Marce van Beers vergroot

Foto: Saskia Rustenhoven vergroot

Foto: Cindy van Geffen vergroot

