Treinen en bussen gaan zondag niet meer rijden, maaltijdbezorgers blijven binnen

Er rijden deze zondag geen treinen meer. NS en ProRail hebben daartoe besloten vanwege het aanhoudende winterweer. Ook Hermes en Arriva laten deze zondag vanwege het winterweer geen bussen meer rijden. Dat is rond de middag besloten. 's Ochtends vroeg hielden de beide maatschappijen nog een kleine slag om de arm of het busverkeer in de loop van de dag zou kunnen worden opgestart. Maar dat blijkt niet reëel.

Op Eindhoven Airport zal vanwege het barre weer tot zeker maandagochtend zeven uur geen vliegverkeer plaatsvinden. Maaltijdbezorgdiensten Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Uber Eats schrappen zondag bezorgdiensten vanwege het winterweer. Thuisbezorgd.nl zegt de middagdiensten te schrappen, Deliveroo en Uber Eats zetten de bezorging voor de rest van de dag stop.

Wegenwacht

Vanwege de weerssituatie herhaalt de ANWB de oproep om deze zondag niet de weg op te gaan. Het is volgens de organisatie te gevaarlijk vanwege de gladheid en de sneeuwval. De auto(snel)wegen zijn hier en daar slecht begaanbaar, maar ook op- en afritten zijn vaak spekglad. "het is niet verstandig om te gaan rijden", benadrukt een ANWB-woordvoerder.

De Wegenwacht is sinds zaterdag middernacht al enkele honderden keren te hulp moeten schieten. Volgens een woordvoerder van de ANWB vooral om vanwege kapotte accu's van auto's, maar ook vastgevroren spiegels (die inklapbaar zijn maar niet meer uitklappen).

Topdrukte maandag

De verkeersdienst verwacht dat het zondagmiddag nog drukker wordt en houdt maandag helemaal rekening met topdrukte. "Dan zullen er veel mensen zijn die naar hun werk moeten en toch de weg opgaan." De ANWB heeft voor maandag een kwart meer wegenwachters dan normaal ingeroosterd.

De ANWB adviseert automobilisten: zet je auto niet op de handrem, maar in de eerste versnelling; smeer de rubbers in met talkpoeder en bewaar de slotontdooier buiten de auto.

