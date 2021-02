Man dreigt gaskraan open te zetten in huis van ex, waar ook 1-jarig kindje aanwezig is

(foto: Toby de Kort). vergroot

Een 35-jarige man uit Tilburg dreigde maandagmiddag de gaskraan in het huis van zijn ex open te draaien. In het huis was op dat moment ook hun 1-jarig kindje aanwezig. Ongeveer achttien huizen werden uit voorzorg ontruimd. Niemand is gewond geraakt.

Het gebeurde maandagmiddag rond vier uur aan de Dominicusstraat in Tilburg. De man gijzelde het meisje van bijna twee jaar oud. Zijn ex wist eerder uit het huis te vluchten.

De man heeft het kindje na onderhandelingen overgedragen aan het arrestatieteam. Volgens een ooggetuige zat de man daarna nog ruim een uur alleen in het huis. Ondertussen werd geprobeerd de gastoevoer uit te schakelen.

Daarna gaf de man zichzelf over en is hij aangehouden. Volgens een ooggetuige ging dat niet zonder slag of stoot, hij zou daarbij zijn doorgedraaid. De huizen zijn rond zeven uur weer vrijgegeven. Waarom de man zo handelde, is niet duidelijk.

