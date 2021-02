Omstreden puppyhandelaar in Diessen mag weer open voor afhalen van hondjes

Hondenkennel De Meiboom (foto: Google Streetview) vergroot

Puppyhandelaar De Meiboom in Diessen mag woensdag weer open voor mensen die een puppy komen afhalen. Eerder moest de handelaar gedwongen sluiten vanwege de coronaregels. De Meiboom raakte in het verleden regelmatig in opspraak. Fractievoorzitter Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren in Brabant, schrijft op Twitter: "Koop geen puppy bij deze beruchte internationale handelaar."

"Het veroorzaakt veel dierenleed", vervolgt Van der Wel. De Partij voor de Dieren retweet het bericht van de fractievoorzitter en schrijft daar nog bij: "Puppies groeien niet aan een boom. Ze worden gefokt en de omstandigheden waaronder dat gebeurt, lopen erg uiteen. Bij deze handelaar gaat het niet goed. Doe altijd zelf goed onderzoek. Informeer en waarschuw vrienden en familie als ze zoeken naar een hondje."

Eerder een inval

De Partij voor de Dieren trok vorig jaar al aan de bel over De Meiboom. De handelaar zou zich niet aan de regels houden bij de verkoop van honden die uit Hongarije komen. Ook zou er gefraudeerd worden met de dierenpaspoorten, waardoor de hondjes veel jonger zijn dan er in hun paspoort staat. In 2015 deden de politie, Dierenbescherming en gemeente al een inval bij de handelaar aan de Molenstraat. Er werden toen zestig dieren in beslag genomen. Veel daarvan waren ziek.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals vroeg halverwege vorige maand aan de gemeente Hilvarenbeek om handhavend op te treden, omdat de puppyhandelaar vanwege de coronaregels niet open mocht zijn. De Meiboom moest toen haar deuren sluiten. Het hondenpension van dezelfde eigenaar mocht wel open blijven.

Puppy's afhalen mag, zegt gemeente

Gemeentewoordvoerder Marije van Brunschot geeft aan dat de gemeente het afhalen van puppy's niet kan verbieden. "Dit valt onder detailhandel. Dat is destijds ook de reden geweest dat de zaak dicht moest", reageert gemeentewoordvoerder Marije van Brunschot. "Nu de regels voor ondernemers zijn versoepeld, geldt dat ook voor deze puppyhandelaar. Er loopt nog wel een onderzoek naar het bestemmingsplan waar de handelaar gevestigd is. Als blijkt dat daar gebouwen of handel niet in overeenstemming met het plan zijn, kan de gemeente wel optreden."

