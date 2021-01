Omstreden puppyhandelaar in Diessen moet dicht omdat hij zich niet aan de coronaregels houdt

De puppyhandel in Diessen. vergroot

De beruchte puppyhandelaar De Meiboom aan de Molenstraat in Diessen moet per direct dicht omdat hij de coronaregels niet naleeft. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals.

House of Animals diende een handhavingsverzoek in bij de gemeente Hilvarenbeek om af te dwingen dat de handelaar zijn deuren moet sluiten. De organisatie ontving meldingen van een ‘enorme drukte’ op de parkeerplaats bij de handelaar.

“Terwijl het kabinet de lockdown heeft verlengd, bleef een van de grootste Nederlandse puppyhandelaren buiten schot. Niet-essentiële winkels zijn gesloten en ook hondentrimsalons hebben hun werk moeten staken, maar de verkoop van puppy’s floreert. Bij de beruchte puppyhandel in Diessen wordt de lockdown niet nageleefd”, meldt House of Animals.

Broodfokkers

“Ook uit het aantal advertenties dat online staat, blijkt dat de hondenhandel op volle toeren draait. Zo staan er op Marktplaats gemiddeld 25 advertenties onder 25 verschillende accountnamen die allemaal terug te leiden zijn naar hondenhandel de Meiboom.

Door de puppy’s via verschillende accounts aan te bieden lijkt het alsof het om een aanbieder van één nestje hondjes gaat. In werkelijkheid worden er echter wekelijks tussen de 50 en 60 puppy’s afgeleverd, afkomstig van broodfokkers in Hongarije.”

De gemeente Hilvarenbeek was woensdagavond niet bereikbaar voor een reactie. Wel zei burgemeester Evert Weys tegen House of Animals dat hij het ‘van groot belang vindt dat zowel inwoners als ondernemers in de gemeente zich houden aan de coronamaatregelen'.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.