Meer puppy's van handelaar in Diessen ziek of overleden: 'De kinderen waren ontroostbaar'

De inmiddels overleden pup van Eveline.

Er blijken veel mensen te zijn die zich na een vervelende ervaring zorgen maken over de puppyhandelaar in Diessen. Na berichtgeving van Omroep Brabant meldden zich meer mensen wiens puppy na aanschaf ziek werd. Twee dieren zouden zelfs overleden zijn. De Partij voor de Dieren heeft aangekondigd Kamervragen te gaan stellen.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Meerdere partijen waaronder een ontevreden klant trokken dinsdag aan de bel over de puppyhandel aan de Molenstraat in Diessen:

Er zou gefraudeerd worden met de paspoorten van de uit Hongarije afkomstige pups.

Kopers wordt het contractueel verboden contact met hun eigen dierenarts te zoeken.

De geldende adviezen over puppyhandel worden niet opgevolgd. Zo is er bij geen van de pups in Diessen een moederhond aanwezig.

Hondje overleden in slaap

Omroep Brabant kreeg zes berichten over zieke honden, twee daarvan zijn zelfs kort na aankoop overleden. Tamara uit Moerdijk kocht twee weken geleden een pup bij de handelaar, een dag later ging het al mis: "Ze wilde niks eten en was misselijk. Weer twee dagen later was ze zo ziek dat ik de dierenarts opgebeld heb om haar aan het infuus te laten leggen."

Uiteindelijk bleek de hond een gedraaide darm te hebben, veroorzaakt door een ontsteking. Tamara: "Toen we de pup gingen halen was ze zogenaamd dezelfde dag nog helemaal gecheckt door de dierenarts. Ik geloof er niks van."

Een lezer die anoniem wil blijven, meldt dat zijn hondje na aankoop nog maar enkele dagen leefde. Na meerdere problemen moest de hond een nachtje bij de dierenarts blijven: "De volgende dag belde de dierenarts op en vertelde dat het ietsje beter leek te gaan met onze grote vriend, we mochten op ziekenbezoek. Dat bezoek was ook meteen ons afscheid , de volgende dag kregen we bericht dat onze pup in zijn slaap was overleden. "

Ontroostbaar

Eveline uit Helmond ging ook in Diessen langs, toevallig op dezelfde dag als de anonieme melder hierboven. "Het lijkt alsof je naar een adres bij mensen thuis gaat, maar je komt bij een grote kennel met een bewaker voor de deur. Het moest allemaal binnen tien minuten gebeuren. De dames daar zijn kortaf en dwingend. Achteraf gezien gingen alle alarmbellen af, maar de kinderen in de auto waren weg van het hondje..."

Eveline wist niet dat de hond uit het buitenland kwam: "Toen ik al betaald had, liet ze pas het paspoortje zien: uit Hongarije dus.. ik schrok me dood. Maar ze deed of het de normaalste zaak van de wereld was." Ook deze hond werd ziek, na drie dagen bij een huisarts in België (uitgekozen door de handelaar in Diessen) kwam het telefoontje: "De dierenarts had haar die nacht moeten euthanaseren omdat het niet langer ging. De kinderen waren ontroostbaar."

Een andere klant van de handelaar in Diessen is Milan Knol, broer van de bekende vlogger Enzo Knol. Via social media ontvangt hij al sinds de aankoop kritische berichten van volgers.

Kamervragen

Woensdag laat Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren weten dat hij Kamervragen wil gaan stellen over de zaak.

