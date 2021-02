Met dit bakbeest maakt Rijkswaterstaat de ergste wegen schoon: 'De Lavastorm kan alles aan'

Wachten op privacy instellingen... Is het een vogel? Is het een vliegtuig? De Lavastorm in actie. Volgende Vorige vergroot 1/3 Met dit bakbeest maakt Rijkswaterstaat de ergste wegen schoon

Hij kost 350.000 euro, is uniek in de wereld, slurpt een mix van 15.000 liter water en zout naar binnen en is de grootste nachtmerrie van ijsplaten op de weg. Zijn naam? De Lavastorm. "Hij kan echt al het ijs aan!"

Het klinkt bijna als de nieuwste superheld uit de stal van Marvel of DC Comics. En in zekere zin is dat ook zo, al is deze Superman eerder een uit de kluiten gewassen vrachtwagen die onder hoge druk een warme zoutoplossing op de wegen spuit. Als een soort kryptoniet tegen ijs.

Prachtig

“Het is een heel bijzondere machine. Hij is speciaal voor ons gemaakt en mijn hart klopt hier sneller van. Het is prachtig om te zien!” Rini Donker, adviseur gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat, kan zijn enthousiasme voor de Lavastorm niet verbergen.

“We gebruiken hem alleen bij extreem weer en deze winter is heel extreem. Want wat dan vaak voorkomt, is dat het verkeer sneeuw en ijs in het zoab rijdt. Dan zit het half in het asfalt en half er bovenop. Alles eraf schrapen is dan geen optie, want dan beschadig je het wegdek”, doceert Donker.

Japanse interesse

En zodoende werd het bakbeest, dat de zoutmix kan opwarmen tot zo’n 90 graden, speciaal voor Rijkswaterstaat ontwikkeld. “Met een zware sneeuwploeg en een krachtige rolbezem worden eerst sneeuw en ijs verwijderd. Dan wordt de rest bestreden met hete sproeivloeistof.”

De Lavastorm neemt het bestrijden van het kwaad op het asfalt zo serieus, dat er volgens Donker zelfs al interesse uit Japan is. “Sinds zaterdag is hij eigenlijk non-stop buiten. Hij snijdt met heet water dwars door sneeuw en ijs heen. Hij kan echt al het ijs aan!”

