Wesley Sneijder en Ebert Dollevoet schorten onderhandelingen met FC Den Bosch op

Oud-voetballer Wesley Sneijder en zakenman Ebert Dollevoet uit Uden schorten de onderhandelingen met FC Den Bosch over een overname voorlopig op. Alle geplande afspraken met de Raad van Commissarissen zijn afgezegd. Reden is dat een deel van de plannen dat het tweetal heeft, is uitgelekt. "Schandalig", zo vinden Sneijder en Dollevoet. "Want we willen de club helpen."

Ze zijn misschien wel meer teleurgesteld dan boos. In de beslotenheid van een vergadering met de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch presenteerden Wesley Sneijder en Ebert Dollevoet vrijdag het eerste deel van hun plan met FC Den Bosch. Dat dit enkele dagen later al op straat ligt, verbaast het tweetal en neemt een flinke knauw uit hun vertrouwen.

Het Brabants Dagblad maakte dinsdagavond bekend dat Sneijder en Dollevoet bij een overname concurrentie hebben van het Amerikaanse bedrijf PMG, dat al meerdere clubs overnam. Daarnaast, en dat stuit het duo tegen de borst, werd melding gemaakt dat Sneijder en Dollevoet de Bossche voetbalclub volledig schuldenvrij en voor een symbolisch bedrag van 1 euro over willen nemen. Plus de eis dat de rechtszaak rond voormalig eigenaar Jordania bij een overname buiten beschouwing wordt gelaten.

"Het is onbegrijpelijk hoe iemand hier met de belangen van zijn club omgaat."

"Wij betreuren dit zeer", zegt Dollevoet, ook namens Sneijder. "We hebben daarom besloten om FC Den Bosch voorlopig even in de wachtkamer te zetten. Dat doen we om te kijken hoe het nu verder moet, want het is onbegrijpelijk hoe iemand hier met de belangen van zijn club omgaat!"

Het vertrouwen lijkt geschaad en dat is een kwalijke zaak. Niet alleen voor Sneijder en Dollevoet, maar ook voor de supporters en de sponsors die vooral enthousiast reageerden op de plannen van beide heren. Al jaren zien zij hun club afzakken in het betaalde voetbal en het is de vraag of de fans wel zitten te wachten op weer een buitenlandse eigenaar. Omdat het vermoeden bestaat dat iemand uit de Raad van Commissarissen over de vertrouwelijke plannen heeft gekletst, zal het voor de nodige onrust zorgen. En ook de Amerikaanse investeerder zal zich wel even achter de oren krabben.

Dan doen Sneijder en Dollevoet in ieder geval wel. "Laat ze de zaken eerst maar eens intern oplossen. Wij willen de club en de supporters helpen en verder niets. En ons plan is overigens veel omvangrijker", aldus Dollevoet. Meer wil hij er voorlopig niet over zeggen.

