Het afgevallen stuk beton bij de parkeergarage bij Eindhoven Airport (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Weer problemen met parkeergarage bij Eindhoven Airport: stuk beton valt naar beneden

Parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport is woensdagochtend afgesloten nadat daar 's ochtends vroeg een stuk beton werd gevonden. Op dezelfde plek stortte in 2017 een deel van een nieuwe parkeergarage in. Ook de McDonalds is dicht.

"Dit stuk beton lijkt uit de verdiepingsvloer tussen de begane grond en de eerste verdieping te komen", laat een woordvoerder van Eindhoven Airport weten. "Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn."

Onderzoek in de parkeergarage bij Eindhoven Airport (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Geen vliegverkeer

Volgens de woordvoerder zou het beton 'klein van stuk' zijn. "Het sluiten doen we dan ook uit voorzorg."

De sluiting van de parkeergarage levert geen problemen op, want er is woensdag helemaal geen vliegverkeer. "Er was woensdagochtend ook helemaal niemand aanwezig op de betreffende parkeerplaats."

Eindhoven Airport hoopt parkeergarage P1 weer te kunnen vrijgeven 'als de inspecties zijn afgerond, mogelijke oorzaken in kaart zijn gebracht en eventuele reparaties zijn voorbereid'.

Donderend geraas

In mei 2017 stortte de P1-garage tegenover de ingang van het vliegveld met donderend geraas in, door constructiefouten. Wonder boven wonder vielen daarbij geen slachtoffers. Daarop werd besloten de vloerplaten van de constructie een kwartslag te draaien, waardoor de draagkracht van de vloeren vele malen sterker zou zijn geworden. Eind september 2019 werd de nieuwe P1-parkeerplaats opgeleverd. "Veiliger dan dit kun je het niet hebben", benadrukte een woordvoerster van Eindhoven Airport toen.

Sloopwerkzaamheden bij de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport (archieffoto: Danny van Schijndel) vergroot

