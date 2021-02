Marathonloper Björn Koreman gaat voor Olympisch ticket, maar sneeuw maakt trainen niet makkelijk

Björn Koreman (foto: NN Running Team). vergroot

Terwijl een heel groot gedeelte van Nederland geniet van de sneeuw en het ijs kijkt marathonloper Björn Koreman uit Geertruidenberg heel anders naar de omstandigheden. Over twee maanden moet hij in Hamburg aan de bak voor een definitieve plek op de Olympische Spelen. Daar wordt dan een wedstrijd georganiseerd voor lopers uit heel Europa die zich willen plaatsen voor de Spelen in Tokio. Het weer maakt trainen lastiger.

Vanwege de sneeuw past Koreman zijn trainingen op dit moment aan. Hij loopt twee keer per week op de loopband. Buiten trainen doet hij beperkt. “Ik liep vanmorgen 20 kilometer in Oosterhout en gleed één keer flink uit.”

Het wordt in Hamburg geen knock-outwedstrijd die simpelweg bepaalt dat de snelste drie Nederlanders naar de Spelen mogen. Zo zijn de regels van de atletiekbond niet. Koreman had zo’n soort wedstrijd wel aangedurfd. "Toch is de kans groot dat de prestaties in Hamburg bepalend zijn."

Onderlinge resultaten

Op dit moment is Abdi Nageeye, houder van het Nederlandse record (2.06.17), vrijwel zeker van deelname. De andere twee plekken moeten nog worden verdeeld. Dan gelden niet alleen de snelste tijden, maar ook de onderlinge resultaten van de afgelopen jaren.

Ook de locatie en de manier waarop de lopers hun snelste marathon hebben gelopen zijn van invloed. Vorm zal ook nog een rol spelen, vandaar het belang van de wedstrijd op 11 april in Hamburg.

De kanshebbers :

Bart van Nunen, 2.10.16

Björn Koreman, 2.11.07

Frank Futselaar, 2.11.30

Tijd verbeteren

Björn Koreman wil in Hamburg de tijd van Bart van Nunen verbeteren en zo definitief een olympisch ticket veroveren (limiet is 2.11.30). Van Nunen doet niet mee omdat hij denkt dat zijn tijd snel genoeg is. Futselaar en nog een aantal Nederlanders loopt wel mee.

Koreman heeft via zijn nieuwe sponsor Nationale Nederlanden ook de mogelijkheid om in Kenia te trainen, maar met het oog op de Olympische wedstrijd van 8 augustus wil hij geen risico’s nemen met andere omstandigheden.

