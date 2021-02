Extreme kou zorgde ervoor dat stuk beton naar beneden viel bij parkeergarage Eindhoven Airport

Het stuk beton dat woensdag naar beneden viel uit parkeergarage P1 van Eindhoven Airport, blijkt het gevolg van de extreme weersomstandigheden van deze week. Dat heeft Eindhoven Airport bekendgemaakt.

De P1 parkeergarage is daarom weer open. De gemeente Eindhoven, aannemer BAM en TNO hebben inspecties uitgevoerd en concluderen dat vorst de oorzaak is. "Er is geen sprake van een constructief risico voor het bouwwerk", aldus Eindhoven Airport.

Dat is precies wat er in de P1 gebeurd is. "In de vloer van de eerste verdieping was zeer lokaal sprake van waterophoping in de vloer. Dat water is bevroren en heeft daardoor aan de onderzijde van de vloer een klein betondeel losgedrukt", aldus Eindhoven Airport.