Coronanieuws: 'Het lukt scholen nauwelijks om in kleine groepjes te werken'

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

'Bijna negen op de tien scholen lukt het niet of alleen enigszins om in vaste, kleinere groepjes te werken.'

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen, zo wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca coronaveilig weer open kan.

'Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten.'

06.01 - Utrecht wil het heropenen van restaurants testen

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca coronaveilig weer open kan. De test is een initiatief van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het experiment van harte.

06.00 - Nederlanders volop aan het handelen tijdens corona

Tijdens de coronacrisis zijn veel Nederlanders spullen gaan verkopen op veilingsite Catawiki. Die zag met name in het tweede kwartaal, toen de eerste lockdown in Nederland gold, een sterke stijging van het aantal verkopers. Dat fenomeen deed zich ook in andere landen voor. Nederlandse verkopers verdienden vorig jaar 130 miljoen euro via Catawiki met de verkoop van 1,1 miljoen artikelen. Professionele verkopers verdienden gemiddeld 37.000 euro.

05.27 - Het lukt scholen nauwelijks om in kleine groepjes te werken

Bijna negen op de tien scholen lukt het niet of alleen enigszins om in vaste, kleinere groepjes te werken. Schoolleiders vinden dat dit dringende advies van het ministerie van Onderwijs echter lastig uitvoerbaar, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), ingezien door het AD. Ook kiezen niet alle scholen ervoor om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen.

03.20 - Tienduizenden Nederlanders zijn aan het revalideren van corona

Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten. Uit onderzoek van het AD blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 coronagevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal revaliderende coronapatiënten tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

00.01 - Ziekteverzuim gestegen tot hoogste niveau in achttien jaar

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste drie maanden van vorig jaar. De meeste ziekmeldingen kwamen van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die al langer zeggen te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

23.37 - Kabinet gaat OMT geen advies vragen over de verkiezingen

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) niet vragen om een advies over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit zei premier Mark Rutte woensdag in het televisieprogramma Op1. In NRC Handelsblad laten leden van het OMT weten bezorgd te zijn over de verkiezingen van medio maart. Die vinden mogelijk plaats tijdens de derde coronagolf. Maar het kabinet en ook de Tweede Kamer ziet er niets in om de verkiezingen uit te stellen.

23.08 - 'Studenten massaal eenzaam en ontevreden door online-onderwijs'

Het online-onderwijs in deze coronatijd veroorzaakt een opeenstapeling van problemen onder studenten. Zo hebben ze last van het sociale isolement, concentratie- en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online-onderwijs hebben, worden deze problemen groter. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waaraan 11.500 studenten meededen.

