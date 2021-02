Coronanieuws: weer minder patiënten in Brabantse ziekenhuizen, 666 nieuwe besmettingen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Er liggen donderdag 320 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 21 minder dan woensdag.

666 nieuwe besmettingen in Brabant.

Landelijk: het laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 14 december .

Scholen worstelen met het in vaste, kleinere groepjes werken.

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen.

'Enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten.'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

16.20 - Vakantiebeurs in april volledig online

De Vakantiebeurs wordt dit jaar eenmalig online gehouden. Door de coronamaatregelen en internationale reisbeperkingen vanwege het coronavirus is een fysieke Vakantiebeurs nog niet mogelijk, meldt de organisatie.

"Het coronavirus heeft de wereld, en zeker ook de reissector, nog teveel in zijn greep. Hierdoor is het niet mogelijk om begin april het ruime aanbod van nationale en internationale touroperators, landenbureaus en reisorganisaties fysiek samen te brengen", aldus de organisatie. De Vakantiebeurs is dit jaar van 8 tot en met 11 april.

15.55 - 666 nieuwe besmettingen in Brabant

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn tussen woensdag- en donderdagochtend 666 nieuwe besmettingen in Brabant geteld. In heel Nederland kwamen 4472 meldingen binnen over positieve coronatesten. In de voorgaande dagen viel het cijfer heel laag uit vanwege de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. Het is niet bekend hoeveel mensen die zich toen niet konden laten testen, inmiddels alsnog zijn getest. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 24.000 besmettingen vastgesteld en geregistreerd, gemiddeld 3440 per dag.

Wachten op privacy instellingen...

14.25 - Laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 14 december

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1952 mensen vanwege COVID-19. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Op woensdag lagen er nog 1990 coronapatiënten in de verschillende ziekenhuizen.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1415 coronapatiënten, 42 minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg licht, van 533 naar 537. Dat aantal is redelijk stabiel en ligt al bijna een week tussen de 500 en 550.

14.10 - Belgische politie waarschuwt: strenge controles in krokusvakantie

De Belgische politie waarschuwt dat zij in de komende voorjaarsvakantie streng optreedt tegen mensen die onnodig naar België reizen en andersom. Agenten zullen 'controleren aan de grenzen via enkele gestructureerde acties en gerichte patrouilles', zegt een woordvoerder namens de lokale politiekorpsen.

Niet-noodzakelijke reizen naar België of in omgekeerde richting zijn sinds eind januari verboden. De maatregel geldt voorlopig tot 1 april en dus ook in de krokusvakantie, die in België en het zuiden van Nederland dit weekend begint.

Nederlanders die toch komen winkelen in Antwerpen of een paar dagen in de Ardennen willen doorbrengen, kunnen een bekeuring verwachten. Zo'n boete bedraagt al gauw 250 euro.

14.00 - Samenscholingsverbod streng gehandhaafd met carnaval

Mensen die met carnaval in groepjes de straat op gaan, worden beboet. Ze overtreden daarmee het samenscholingsverbod. Op deze overtreding wordt streng gehandhaafd. Dat zei burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren in Limburg donderdag. Hessels is ook voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen.

"Veel mensen denken dat ze met een groepje de straat op mogen zolang ze maar 1,5 meter afstand houden", legt Hessels uit. "Dat er ook een samenscholingsverbod bestaat, is veel minder bekend. Alleen afstand houden is niet genoeg. Groepen groter dan twee mensen mag gewoon niet, daarop wordt gehandhaafd."

13.25 - Politie Oss roept carnavalsvierders op zich aan de regels te houden

"Laten we er samen voor zorgen dat carnaval volgend jaar wél weer gewoon door kan gaan", luidt de boodschap.

Wachten op privacy instellingen...

11.13 - Organisatie verwacht doorgaan Mysteryland

Organisator ID&T heeft ondanks de huidige situatie rond het coronavirus goede hoop dat Mysteryland dit jaar kan doorgaan. De organisatie van het dancefestival kondigt daarom donderdag een nieuwe editie aan, die van 27 tot 29 augustus gepland staat op het voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer.

Het overgrote deel van de kaarten is al verkocht. Ruim 95 procent van de bezoekers die vorig jaar zou komen, heeft zijn kaartje behouden. Of het affiche voor 2021 hetzelfde is, is nog niet bekend. Op de geannuleerde editie van vorig jaar zouden onder anderen Armin van Buuren, Carl Cox en Sam Feldt optreden.

Wachten op privacy instellingen...

11.11 - RKC presenteert speciaal shirt voor carnaval in coronatijd

Net als vorig jaar heeft RKC Waalwijk ter ere van het feest der feesten een speciaal tenue laten maken. De voetballers van de club uit Waalwijk treden vrijdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen aan in het opvallende tenue: een zwart shirt met daarop gele, blauwe en rode confetti.

Lees hier het complete verhaal achter het speciale shirt.



Wachten op privacy instellingen...

11.10 - Er liggen 320 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn er 30 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Daar liggen nu in totaal 320 mensen met COVID-19. 21 minder dan woensdag.

Er zijn 35 mensen uit het ziekenhuis ontslagen en zes coronapatiënten werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. In het afgelopen etmaal werden acht overlijdens gemeld. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

11.05 - Brussel: groei Nederlandse economie dit jaar laagst in eurozone

De Nederlandse economie zal dit jaar met slechts 1,8 procent groeien. Dat is het laagste groeipercentage dat de Europese Commissie voor de negentien eurolanden in 2021 verwacht. Ook volgend jaar loopt het herstel van Nederland met een verwachte groei van 3 procent achter als de eurozone uit de coronacrisis opkrabbelt.

Daar staat tegenover dat de economische klap vorig jaar in Nederland minder hard lijkt te zijn geweest dan verwacht, stelt het dagelijks EU-bestuur. Het herstel in Nederland lijkt dus wat langer te duren, maar Nederland lijkt ook minder diep te zijn gevallen.

10.19 - Ook zonder coronavaccin zet winstgroei AstraZeneca door

Farmaceut AstraZeneca, de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn coronavaccin, verwacht dit jaar 18 tot 24 procent meer winst te zullen maken. Het Brits-Zweedse bedrijf houdt in de nieuwe prognose de impact van de coronavaccinverkopen buiten beschouwing.

Eerder beloofde AstraZeneca geen winst te zullen maken met het vaccin zolang de pandemie duurt.

09.57 - Merkel: lockdown duurt geen dag langer dan nodig

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Bondsdag verzekerd dat de lockdownmaatregelen geen dag langer duren dan nodig. Ze ligt onder vuur omdat ze volgens haar critici alles in het werk stelt om de lockdown zo lang mogelijk te laten duren.

In het overleg met de deelstaatpremiers slaagde ze er woensdag niet in de beperkingen van de bewegingsvrijheid te verlengen tot 14 maart. Uiteindelijk is 7 maart als streefdatum genoemd voor een begin van versoepelingen.

08.00 - De 'winterse' coronaregels nog eens op een rijtje

Ook wanneer je gaat schaatsen, sleeën of een sneeuwballengevecht houdt, is het belangrijk om je aan de coronaregels te houden. De gemeente Deurne zet ze nog even op een rijtje.

Wachten op privacy instellingen...

07.45 - Rabobank gaat duizenden banen schrappen

Rabobank schrapt de komende vijf jaar circa vijfduizend banen, waarvan het grootste deel in Nederland. Volgens topman Wiebe Draijer is de ingreep vooral ingegeven door de ongunstig lage rentes en de digitalisering in de bankensector. Rabobank heeft daarnaast weer een nieuwe boete gekregen omdat het tekort is geschoten bij het tegengaan van witwassen.

De coronacrisis drukte afgelopen jaar flink op de resultaten van het financiële concern. Rabobank moest net als andere banken veel geld opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. De nettowinst halveerde daardoor tot iets minder dan 1,1 miljard euro.

07.31 - 'Lastig voor scholen om te werken met kleine groepjes'

Het kost scholen moeite om met kleine groepjes te werken. Dat concludeert de Algemene Vereniging Schoolleiders na een peiling onder duizend basisschooldirecteuren. De scholen kregen bij de heropening het advies om met kleine groepjes of halve klassen te werken om te voorkomen dat een hele klas in quarantaine moet na een coronabesmetting bij een leerling. Volgens het onderzoek lukt dit op 59 procent van de scholen niet. Dertig procent geeft aan dat het enigszins lukt.

06.50 - Aantal coronagevallen in Duitsland afgelopen dag boven de 10.000

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur weer hoger dan een etmaal eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde donderdagochtend 10.237 nieuwe besmettingen.

Dat is een verdere stijging ten opzichte van woensdag, toen iets meer dan achtduizend Duitsers positief werden getest en bijna drie keer zoveel als dinsdag toen 3379 gevallen van het longvirus werden geteld.

06.01 - Utrecht wil het heropenen van restaurants testen

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca coronaveilig weer open kan. De test is een initiatief van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het experiment van harte.

06.00 - Nederlanders volop aan het handelen tijdens corona

Tijdens de coronacrisis zijn veel Nederlanders spullen gaan verkopen op veilingsite Catawiki. Die zag met name in het tweede kwartaal, toen de eerste lockdown in Nederland gold, een sterke stijging van het aantal verkopers. Dat fenomeen deed zich ook in andere landen voor. Nederlandse verkopers verdienden vorig jaar 130 miljoen euro via Catawiki met de verkoop van 1,1 miljoen artikelen. Professionele verkopers verdienden gemiddeld 37.000 euro.

03.20 - Tienduizenden Nederlanders zijn aan het revalideren van corona

Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten. Uit onderzoek van het AD blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 coronagevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal revaliderende coronapatiënten tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

00.01 - Ziekteverzuim gestegen tot hoogste niveau in achttien jaar

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste drie maanden van vorig jaar. De meeste ziekmeldingen kwamen van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die al langer zeggen te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wachten op privacy instellingen...

23.37 - Kabinet gaat OMT geen advies vragen over de verkiezingen

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) niet vragen om een advies over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit zei premier Mark Rutte woensdag in het televisieprogramma Op1. In NRC Handelsblad laten leden van het OMT weten bezorgd te zijn over de verkiezingen van medio maart. Die vinden mogelijk plaats tijdens de derde coronagolf. Maar het kabinet en ook de Tweede Kamer ziet er niets in om de verkiezingen uit te stellen.

23.08 - 'Studenten massaal eenzaam en ontevreden door online-onderwijs'

Het online-onderwijs in deze coronatijd veroorzaakt een opeenstapeling van problemen onder studenten. Zo hebben ze last van het sociale isolement, concentratie- en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online-onderwijs hebben, worden deze problemen groter. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waaraan 11.500 studenten meededen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.