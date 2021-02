Man die huis in brand stak terwijl zijn drie zoontjes sliepen krijgt opnieuw 8 jaar cel en tbs

Politie en brandweer in actie na de brand in het rijtjeshuis (foto: Dave Hendriks). vergroot

Een man van 33 uit Eindhoven is donderdag ook in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man stak op 28 november 2018 zijn huis in brand om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie zoontjes van 3, 4 en 9 jaar. De poging mislukte, ze werden gered door de brandweer. Het hof in Den Bosch vindt net als de rechtbank eerder een poging tot moord op de kinderen door middel van brandstichting bewezen.

Sandra Kagie Geschreven door

In de ochtend van 28 november 2018 belde de man zelf alarmnummer 112. Er was brand in zijn huis en hij zat met zijn drie zoons op zolder. Ze werden gered door de brandweer. Uit onderzoek bleek uit dat de brand door de vader zelf was gesticht, terwijl zijn zoons op zolder lagen te slapen. Op de telefoon van de man werd ook een afscheidsbrief aan zijn ex-vrouw gevonden.

Nadat de man de brand stichtte, is hij volgens het hof naar de kinderen op zolder gegaan. Hij vernielde de rookmelder die afging en hij waarschuwde de jongens rustig te blijven. Pas na herhaaldelijk aandringen van zijn oudste zoon belde hij uiteindelijk 112.

'Ernstig in de steek gelaten'

Volgens het hof is het aan het optreden van de brandweer te danken dat de kinderen en de man de brand hebben overleefd. "De kinderen, die op hun vader moeten kunnen vertrouwen, zijn door verdachte ernstig in de steek gelaten en niet door hem beschermd", oordeelt het hof. Dit wordt de man zeer zwaar aangerekend.

De rechtbank veroordeelde de man in augustus 2019 tot dezelfde straf als het hof nu. Het hof overwoog in eerste instantie een hogere celstraf van tien jaar. Het advies van een psychiater en psycholoog om de man verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren, zorgde echter voor een lagere straf.

Risico op herhaling groot

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, waar de man tijdens het hoger beroep nogmaals is onderzocht, had de man een persoonlijkheidsstoornis toen hij de brand stichtte.

Omdat uit het oordeel van de deskundigen ook blijkt dat het risico op herhaling groot is, is aan de man ook tbs met dwangverpleging opgelegd. In totaal moet hij zijn drie kinderen ook een schadevergoeding van ruim dertigduizend euro betalen.

