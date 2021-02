Twee schaatsers zakken door het ijs in Bergen op Zoom, één slachtoffer naar ziekenhuis

Aan de Gaffel in Bergen op Zoom zijn donderdagavond twee schaatsers door het ijs gezakt. Dat gebeurde kort na zes uur. Een van de schaatsers heeft bij het voorval vermoedelijk zijn arm gebroken en is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De andere schaatser kwam er met een nat pak vanaf en was flink geschrokken. De onfortuinlijk schaatser mocht zich wel opwarmen in de politieauto.

Gevaarlijke situaties

Het ijs in onze provincie is nog niet overal even betrouwbaar. En dat levert soms gevaarlijke situaties op. Dit is wat je moet doen als je door het ijs zakt.