Coronanieuws: eerste mensen krijgen het coronavaccin van AstraZeneca

Het totale aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week verder gedaald maar blijft hoger dan normaal, laat het CBS weten.

'Het ministerie van Economische Zaken zet een streep door het voorstel voor een proef in Utrecht waarbij drie horecazaken zouden worden heropend.'

08.12 - Iets meer faillissementen in januari

Het aantal faillissementen is in januari licht opgelopen ten opzichte van december, maar het niveau blijft laag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van slechts vier bankroeten.

Door de coronasteun van de overheid blijven vooralsnog veel bedrijven overeind, ook bedrijven die onder normale omstandigheden eigenlijk niet levensvatbaar zouden zijn. Het kabinet nam deze ontwikkeling bij het toekennen van de steun voor lief.

05.09 - Utrechtse horecaproef afgeschoten door ministerie

Het ministerie van Economische Zaken zet een streep door het voorstel voor een proef in Utrecht waarbij drie horecazaken zouden worden heropend, schrijft het AD. Hiermee wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca weer veilig open kan. Maar experimenten met restaurants zijn helemaal niet nodig, zegt het ministerie. "In de routekaart die het kabinet vorige week bekendmaakte, wordt al beschreven dat restaurants als eerste weer heropend kunnen worden als de epidemiologische situatie dat toestaat. Dat kan als men zich aan de coronaregels houdt en aan het maximumaantal gasten."

03.30 - Eerste mensen krijgen coronavaccin AstraZeneca

Het derde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar is, van AstraZeneca, wordt vrijdag voor het eerst toegediend. Een verpleeghuismedewerker krijgt het vaccin op de GGD-vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag. In de loop van volgende week moet het middel ook beschikbaar zijn bij prikplekken in de rest van het land. Het vaccin gaat vanaf volgende week ook naar huisartsen, te beginnen in Zeeland en daarna in Noord-Brabant en Limburg.

00.02 - Bijna de helft van Nederlandse bedrijfsleven kreeg coronasteun

Van alle Nederlandse bedrijven met twee of meer werknemers heeft 48 procent steun van de overheid ontvangen om de coronacrisis door te komen. Tegemoetkoming in de loonkosten was de vaakst aangevraagde vorm van ondersteuning, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS was de animo voor financiële steun vanuit de overheid bij het eerste steunpakket van de overheid het grootst.

00.01 - 'Bijna zeventig procent horecaondernemers sloot 2020 met verlies af'

Bijna zeventig procent van de horecabedrijven verwacht coronajaar 2020 met verlies te hebben afgesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. De coronacrisis zorgt voor groot pessimisme in de horeca. In die sector nam het vertrouwen het sterkst af en in de horeca zijn ondernemers verreweg het somberst. Door lockdownmaatregelen viel een groot deel van de omzet weg.

00.01 - Sterftecijfer daalt, maar blijft hoger dan normaal

Het totale aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week verder gedaald, maar blijft hoger dan normaal. Dat laatste is waarschijnlijk te wijten aan het coronavirus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer tachtig minder dan een week eerder maar 150 meer dan normaal, schatten de statistici in op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends.

23.40 - Leiding Amsterdamse en Rotterdamse scholen wil snelle heropening

Schoolleiders van Amsterdamse en Rotterdamse middelbare scholen pleiten voor het snel heropenen van scholen. Ook vragen ze flexibiliteit van het kabinet bij het inlopen van de 'vertraging van het onderwijs'. Ze zeggen dat de rek er aardig uit is bij de leerlingen. "De ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen", schrijven ze in een brief aan minister Arie Slob.

23.04 - GGD start dinsdag met inenten op Friese Waddeneilanden

De GGD Fryslân start dinsdag met het inenten van mensen op de Friese Waddeneilanden tegen het coronavirus. De vaccinatiecampagne begint op Ameland, woensdag zijn Schiermonnikoog en Vlieland aan de beurt en vanaf donderdag wordt er ook ingeënt op Terschelling. Op Ameland en Terschelling zijn alle eilandbewoners van 75 jaar of ouder en zorgmedewerkers als eerste aan de beurt. Op Terschelling en Vlieland alle bewoners vanaf 60 jaar oud en zorgmedewerkers .

