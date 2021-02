Coronanieuws: totaal aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen weer iets verder afgenomen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is verder afgenomen, er zijn nu in totaal 315 coronapatiënten opgenomen.

De politie roept schaatsers op niet meer naar De Flaes bij Esbeek te gaan; vanwege grote drukte is het amper mogelijk om nog afstand te houden.

De World Solar Challenge, de race in Australië voor auto's die op zonne-energie rijden, gaat dit jaar vanwege het coronavirus niet door.

12.07 - Ook wegen Wijdemeren dicht vanwege te grote toestroom schaatsers

De gemeente Wijdemeren heeft de wegen naar Kortenhoef, Ankeveen en Loosdrecht afgesloten. Het is volgens de gemeente te druk op de weg naar de populaire plassen in deze plaatsen. Ook zijn er al veel schaatsers. Alleen voor aanwonenden zijn de wegen open. De afsluiting geldt tot vijf uur 's middags. Ook het nabijgelegen Stichtse Vecht heeft besloten tot afsluitingen, vanwege de te grote toestroom van schaatsliefhebbers.

12.00 - ROAZ-cijfers

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is verder afgenomen. Dat maakte het ROAZ vrijdag rond het middaguur bekend. Er zijn op dit moment 315 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dit zijn er vijftien minder dan een etmaal geleden. De afgelopen 24 uur zijn 37 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dit zijn er zeven meer dan vrijdag. Het afgelopen etmaal zijn 43 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Zes zijn er overgeplaatst en acht zijn er de voorbije 24 uur overleden.

11.41 - Vermijd schaatsven De Flaes bij Esbeek

De politie roept schaatsers op niet meer naar De Flaes bij Esbeek te gaan. Dat is het grootste schaatsven in de regio. Vanwege de grote drukte is het nauwelijks mogelijk om nog afstand te houden. Het is daarnaast ook gevaarlijk, omdat het ijs op veel plekken nog te dun is om te schaatsen. Er zijn volgens de politie al meerdere schaatsers door het ijs gezakt. "Ga niet meer", zo adviseert de politie.

11.36 - Stichtse Vecht weert auto's schaatsliefhebbers om drukte

De gemeente Stichtse Vecht sluit de hele Molenpolder af voor gemotoriseerd verkeer, in een poging de drukte in de schaatsgebieden daar te beteugelen. Door de afsluiting kunnen mensen niet meer met de auto naar onder meer de Molenpolder zelf en de Maarsseveense Plassen, zegt een woordvoerder van de gemeente. Donderdag kreeg Stichtse Vecht al te maken met 'ongekende drukte' in de bekende schaatsgebieden in de gemeente.

Volgens de KNSB kunnen we dit weekend zorgeloos schaatsen op plassen (foto: Rob van Kaathoven). vergroot

11.28 - Steenwijkerland wil alleen 'eigen' schaatsers

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland in de regio Kop van Overijssel vindt dat het ijs op de grote meren en plassen in zijn gemeente alleen bestemd is voor de 'eigen inwoners' van het gebied. Daarom stelt hij vrijdag op veel wegen eenrichtingsverkeer in. Wegen gaan helemaal dicht als het druk wordt in zijn gemeente. De Kop van Overijssel is een zeer populair schaatsgebied, waar veel toertochten zouden worden georganiseerd als er geen coronacrisis was.

11.24 - Europese toezichthouder kijkt ook mee met coronavaccin CureVac

De Europese organisatie die vaccins beoordeelt, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), gaat meekijken met de onderzoeken naar nog een coronavaccin. De toezichthouder begint een zogeheten rolling review van het vaccin van de Duitse farmaceut CureVac. Dat is de laatste stap voor een aanvraag voor toelating. Nederland heeft alvast 8,6 miljoen doses van dit middel besteld.

10.40 - Minister waarschuwt: 'Vermijd drukte op het ijs'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Nederlanders met schaatskoorts op dit weekend eerst goed te kijken of het druk is in een gebied, alvorens er naartoe te gaan. "Anders komt er nog meer drukte en dan moeten de burgemeester en de politiechef zeggen: 'we sluiten het af'', waarschuwt de minister. "Dat is doodzonde." Een andere manier om te grote menigtes te voorkomen is spreiding, oppert Grapperhaus. "Maar, waar ze ook naartoe gaan, ze moeten ook vooral van tevoren checken of het ijs goed genoeg is."

10.22 - Melissa (23) krijgt eerste prik met vaccin AstraZeneca

Het nieuwe coronavaccin van AstraZeneca is vrijdag voor het eerst in Nederland toegediend. Het werd gegeven aan de 23-jarige Melissa, die bij een kleinschalige woongroep werkt. De inenting gebeurde op de vaccinatielocatie van de GGD Haaglanden bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. In Den Haag worden vrijdag ongeveer 250 zorgmedewerkers gevaccineerd met het middel van AstraZeneca. Vanaf maandag wordt het middel ook toegediend aan medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en wijkverpleging in de rest van het land.

09.37 - 'OMT-jubileum'

Deze vrijdag vindt het honderdste overleg van het Outbreak Management Team (OMT) plaats, laat hoogleraar virologie Marion Koopmans weten. Het OMT buigt zich over de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te beteugelen en het effect hiervan.

09.34 - Race voor zonneauto's door Australië gaat niet door

De World Solar Challenge, de race in Australië voor auto's die op zonne-energie rijden, gaat dit jaar niet door. Aan de race doen studentenploegen van over de hele wereld mee, waaronder vanuit Eindhoven. "We hebben deze moeilijke beslissing moeten nemen vanwege de moeilijkheden rond de sluiting van grenzen vanwege het coronavirus en het binnenhalen van zo veel deelnemers", laten de organisatoren weten.

09.29 - Loket coronasteun maandag open, maar nog niet voor iedereen

Vanaf maandagmiddag kunnen bedrijven de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal. Maar de ondernemers voor wie de regeling is uitgebreid, zoals grotere bedrijven en juist bedrijven met lagere vaste lasten, kunnen nog niet terecht bij het loket. De beloofde uitbreiding van de regeling laat nog even op zich wachten. Wanneer deze wel is doorgevoerd, is nog niet bekend.

09.23 - Basic-Fit haalt 150 euro miljoen op om crisis te doorstaan

Uitbater van sportscholen Basic-Fit heeft 150 miljoen euro opgehaald om de coronacrisis door te komen. Vanwege het oplaaiende virus moest Basic-Fit vanaf eind september steeds meer fitnessclubs sluiten. Met het geld heeft het bedrijf naar eigen zeggen wat meer financiële slagkracht. Basic-Fit verwacht het geld te gebruiken voor verdere groei als de lockdownmaatregelen zijn opgeheven.

09.01 - Carnaval en corona

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch benadrukt in een filmpje op Twitter dat mensen die carnaval willen gaan vieren dit thuis moeten doen. "Neem je verantwoordelijkheid en volg de coronamaatregelen. Zo helpen we elkaar het best: ondernemers, inwoners en de zorg. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren, te beginnen met 11-11."

08.47 - Bouwer Heijmans groeit ondanks coronacrisis

Bouwbedrijf Heijmans heeft afgelopen jaar zowel de omzet als de winst opgevoerd, ondanks de coronacrisis. De onderneming had wel tijdelijk last van ziekteverzuim bij personeel en slechtere beschikbaarheid van materialen en personeel uit het buitenland door de pandemie.

08.12 - Iets meer faillissementen in januari

Het aantal faillissementen is in januari licht opgelopen ten opzichte van december, maar het niveau blijft laag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van slechts vier bankroeten.

Door de coronasteun van de overheid blijven vooralsnog veel bedrijven overeind, ook bedrijven die onder normale omstandigheden eigenlijk niet levensvatbaar zouden zijn. Het kabinet nam deze ontwikkeling bij het toekennen van de steun voor lief.

07.21 - Jaarwinst ING halveert door coronacrisis

ING heeft door de coronacrisis afgelopen jaar ruwweg de helft minder winst gemaakt. Volgens het financiële concern drukten de viruspandemie en de strenge lockdownmaatregen met name op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Ook moest er veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald, al speelde dat laatste wel minder in de laatste maanden van het jaar.

05.09 - Utrechtse horecaproef afgeschoten door ministerie

Het ministerie van Economische Zaken zet een streep door het voorstel voor een proef in Utrecht waarbij drie horecazaken zouden worden heropend, schrijft het AD. Hiermee wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca weer veilig open kan. Maar experimenten met restaurants zijn helemaal niet nodig, zegt het ministerie. "In de routekaart die het kabinet vorige week bekendmaakte, wordt al beschreven dat restaurants als eerste weer heropend kunnen worden als de epidemiologische situatie dat toestaat. Dat kan als men zich aan de coronaregels houdt en aan het maximumaantal gasten."

03.30 - Eerste mensen krijgen coronavaccin AstraZeneca

Het derde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar is, van AstraZeneca, wordt vrijdag voor het eerst toegediend. Een verpleeghuismedewerker krijgt het vaccin op de GGD-vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag. In de loop van volgende week moet het middel ook beschikbaar zijn bij prikplekken in de rest van het land. Het vaccin gaat vanaf volgende week ook naar huisartsen, te beginnen in Zeeland en daarna in Noord-Brabant en Limburg.

00.02 - Bijna de helft van Nederlandse bedrijfsleven kreeg coronasteun

Van alle Nederlandse bedrijven met twee of meer werknemers heeft 48 procent steun van de overheid ontvangen om de coronacrisis door te komen. Tegemoetkoming in de loonkosten was de vaakst aangevraagde vorm van ondersteuning, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS was de animo voor financiële steun vanuit de overheid bij het eerste steunpakket van de overheid het grootst.

00.01 - 'Bijna zeventig procent horecaondernemers sloot 2020 met verlies af'

Bijna zeventig procent van de horecabedrijven verwacht coronajaar 2020 met verlies te hebben afgesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. De coronacrisis zorgt voor groot pessimisme in de horeca. In die sector nam het vertrouwen het sterkst af en in de horeca zijn ondernemers verreweg het somberst. Door lockdownmaatregelen viel een groot deel van de omzet weg.

00.01 - Sterftecijfer daalt, maar blijft hoger dan normaal

Het totale aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week verder gedaald, maar blijft hoger dan normaal. Dat laatste is waarschijnlijk te wijten aan het coronavirus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer tachtig minder dan een week eerder maar 150 meer dan normaal, schatten de statistici in op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends.

23.40 - Leiding Amsterdamse en Rotterdamse scholen wil snelle heropening

Schoolleiders van Amsterdamse en Rotterdamse middelbare scholen pleiten voor het snel heropenen van scholen. Ook vragen ze flexibiliteit van het kabinet bij het inlopen van de 'vertraging van het onderwijs'. Ze zeggen dat de rek er aardig uit is bij de leerlingen. "De ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen", schrijven ze in een brief aan minister Arie Slob.

23.04 - GGD start dinsdag met inenten op Friese Waddeneilanden

De GGD Fryslân start dinsdag met het inenten van mensen op de Friese Waddeneilanden tegen het coronavirus. De vaccinatiecampagne begint op Ameland, woensdag zijn Schiermonnikoog en Vlieland aan de beurt en vanaf donderdag wordt er ook ingeënt op Terschelling. Op Ameland en Terschelling zijn alle eilandbewoners van 75 jaar of ouder en zorgmedewerkers als eerste aan de beurt. Op Terschelling en Vlieland alle bewoners vanaf 60 jaar oud en zorgmedewerkers .

