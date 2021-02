Carnaval in de klas: geen prins, maar wel beschilderde mondkapjes en dansen naast je stoel

Een lege aula en zeker geen polonaise door de gang, maar in alle klaslokalen van De Bolster heerst achter de deuren wél het carnavalsvirus.. "Jongens, stoeltjes aan de kant en dansen maar. Blijf wel achter je tafeltje' , roept juf Janneke. In Sambeek wilde basisschool De Bolster carnaval 2021 ondanks alle coronabeperkingen niet zomaar voorbij laten gaan.

Niet alle basisscholen vieren dit jaar uitbundig carnaval, maar de meeste maken er toch een feestje van. In Sambeek gaan een aantal traditionele onderdelen niet door. Zo is er geen carnavalsprins of prinses. Ook een polonaise door de klas kan niet. "Het heeft een beroep gedaan op onze creativiteit. Zo hebben we wel een bingo en hebben we natuurlijk carnavals muziek. Dansen moet dan wel op je eigen plaat", legt Janneke uit.