Tilburgse horecaondernemers verzetten carnaval naar de zomer: 'Alles in het teken van groen-oranje'

Carnaval in Tilburg (foto: Omroep Brabant). vergroot

Horecaondernemers in de Tilburgse binnenstad maken zich op voor een carnaval in de zomer. Vlak voor de start van de Tilburgse Kermis, van 9 tot en met 11 juli, moet het gebeuren. "Als corona het toelaat, staat dan alles in het teken van groen-oranje", zegt Sharine van den Brand van Studio Tilburg, een van de initiatiefnemers.

"Ik vond het zo erg dat carnaval dit jaar niet door kan gaan", vertelt Sharine. Samen met Sebastiaan Groen van Café De Baret en Dennis de Reuver van Live belde ze daarom alle horecaondernemers in de binnenstad af om voor te stellen het complete carnavalsweekend naar de zomer te verschuiven.

“Iedereen is enthousiast”, zegt Sharine. “We willen tegen die tijd kijken wat er mogelijk is. We hopen dat we het kunnen doen zoals het altijd is. Gewoon op vrijdag, zaterdag en zondag. Het idee is: elke kroeg doet zijn eigen ding, en alles staat in het teken van de kleuren groen en oranje.”

Of Tilburgers het wel zien zitten om carnaval in de zomer te vieren, daar twijfelt Sharine niet aan. “Wij denken dat er veel animo voor is. Nu lopen mensen in Tilburg ook al een hele week met hun carnavalssjaal om, ondanks dat er geen feesten zijn. Je ziet gewoon hoeveel mensen een hart voor carnaval hebben.”

'Juli misschien ambitieus'

De gemeente Tilburg is op de hoogte van het initiatief van de ondernemers. “Het is natuurlijk altijd afhankelijk van wat kan met corona”, zegt een woordvoerder. “Maar als een carnaval in de zomer mogelijk is dan zouden we dat natuurlijk super vinden. Al is juli misschien wel een beetje ambitieus.”

Mocht een hossende feestmeute tegen die tijd nog niet mogelijk zijn, dan willen de ondernemers iets organiseren binnen de dan geldende regels. Maar sowieso staat het weekend van 9 tot en met 11 juli rond het Piusplein en de Heuvel Tilburg in het teken van carnaval.

